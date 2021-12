Galaxy Note 10: Samsung ha iniziato la beta pubblica di Android 12 con ONE UI 4.0

Samsung ha ufficializzato l’inizio della beta pubblica con Android 12 ONE UI 4.0 per gli smartphone della serie Galaxy Note 10: ecco i dettagli ufficiali al momento.

Da poche ore abbiamo la conferma che gli utenti della Corea del Sud possono iniziare a provare la beta pubblica di Android 12 con ONE UI 4.0 per il loro Galaxy Note 10 o Note 10 Plus.

Serie Galaxy Note 10: è iniziata ufficialmente la beta pubblica di Android 12 con ONE UI 4.0

Tutti i partecipanti che hanno fatto richiesta tramite la classica applicazione Samsung Members, partiranno ad utilizzare il software arrivato alla Beta 4.

Di fatto tutti gli utenti testeranno la beta questo mese e molto probabilmente anche per quasi tutto gennaio 2022.

A febbraio 2022 infine, salvo problemi, i beta tester inizieranno a ricevere la versione finale del software, quello destinato per tutti (beta e non).

Ancora non si sa quali siano le funzionalità che Samsung ha deciso di apportare nel software finale anche per i Galaxy Note 10 e Note 10 Plus.

Questi dispositivi infatti hanno componenti hardware di due anni fa, quindi potrebbero avere alcune piccole limitazioni software rispetto ai Galaxy S21 o ai futuri e più prestazionali Galaxy S22.

Lo smartphone comunque ha sempre un hardware di tutto rispetto, quindi ci sono buone possibilità che con Android 12 supporterà tutte o quasi tutte le soluzioni e novità che si vedranno con i nuovi smartphone del 2022.

In conclusione se possedete un Galaxy Note 10 al momento non potete far altro che portare pazienza per la versione finale, dato che Samsung difficilmente porterà anche in Italia una beta pubblica di prova.

Fonte: Via Twitter