Galaxy Note 10: Un render svela il nuovo design

Il prossimo phablet di casa Samsung è in dirittura d’arrivo, il Galaxy Note 10 sarà ufficializzato ad Agosto e più ci avviciniamo al periodo, più si concretizzano le anticipazioni svelate finora.

Grazie a tutti gli indizi e i rumors che sono stati raccolti, molteplici dei quali sono confermati, è stato possibile realizzare un video che mostra quali caratteristiche estetiche verranno introdotte nel nuovo design del dispositivo.

Galaxy Note 10, un video potrebbe confermare il nuovo design

Video e immagini create da 91mobiles in collaborazione con @OnLeaks, suggeriscono che il Galaxy Note 10 mostrerà cornici davvero ridotte, giusto il minimo indispensabile, per dare spazio e ancora più visibilità al display.

Sul retro sono state posizionate le tre telecamere disposte verticalmente affiancate dal flash LED, gli elementi sembrano leggermente sporgenti, in linea alle caratteristiche del sensore impiegato.

Il sensore ad ultrasuoni è posizionato sotto al display con le stesse caratteristiche viste sull’attuale linea Galaxy S10.

Il particolare che determina una delle rivoluzioni del design del Galaxy Note 10 è l’assenza del jack da 3,5mm per le cuffie, una scelta che si avvicina alla strada intrapresa da alcune case concorrenti che puntano verso l’utilizzo di accessori senza fili.

La fonte sostiene che il display del Galaxy Note 10 misurerà 6,3 pollici, il che significa che sarà leggermente più piccolo del pannello del Galaxy Note9.

Questo riguarda una variante della linea, infatti ricordiamo che sono previste ben quattro varianti che si differenzieranno per la dimensione del display e per il tipo di connettività, due in LTE 4G e altre due con supporto alle reti 5G.

Sono previste anche due varianti per quanto riguarda la configurazione hardware, a seconda del mercato di commercializzazione, verrà utilizzato il chipset Snapdragon 855 o Exynos 9820.

