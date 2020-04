Galaxy Note 20 avrà una batteria potente come quella del Galaxy S20?

Il Samsung Galaxy Note 20 dovrebbe avere la stessa batteria utilizzata sul Galaxy S20: ecco i rumors più recenti al riguardo.

Come molti di voi sapranno già il Galaxy Note 10 è stato lanciato sul mercato ad agosto dello scorso anno con una batteria interna da 3500 mAh.

Galaxy Note 20 con la stessa batteria del Galay S20? Ecco i primi rumors al riguardo

Secondo recenti informazioni rilasciate dal sito Galaxy Club, il Galaxy Note 20 avrà invece una batteria potente almeno quando quella del Galaxy S20.

Questo significa che il Note 20 dovrebbe implementare una batteria da 4000 mAh.

La notizia secondo Galaxy Club sarebbe stata certificata dalla batteria con seriale EB-BN980ABY che ha una potenza nominale di 3.880 mAh (ma il potenziale è di 4000 mah).

Considerato che il Galaxy Note 20 utilizzerà la stessa batteria del Galaxy S20, si può presupporre che Samsung monterà le stesse batterie già viste sui modelli S20 Plus o S20 Ultra sul Note 20 Plus.

Questo significa che il Note 20 Plus potrebbe utilizzare una batteria da 4500 o 5000 mAh.

Da quello che sappiamo da passati rumors, il successore del Galaxy Note 10 monterà sicuramente il chipset Snapdragon 865 per la variante venduta negli Stati Uniti, ma non sappiamo se Samsung utilizzerà lo tesso chipset Exynos 990 per la variante internazionale.

Al chipset in questione saranno affiancati almeno 8GB, e ovviamente come sistema operativo troveremo Android 10.

Rimane il dubbio sul fatto che la gamma Galaxy Note 20 sarà presentata ufficialmente nel mese di agosto 2020, considerati i problemi causati dal COVID 19 (Coronavirus).

