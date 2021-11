Galaxy Note 20 e 20 Ultra: iniziata la beta pubblica con Android 12 e ONE UI 4

La beta pubblica di Android 12 con interfaccia ONE UI 4.0 arriva anche sui Galaxy Note 20 e 20 Ultra: ecco i dettagli da conoscere.

Samsung oggi ha ufficializzato la ricerca di nuovi beta tester possessori di un Galaxy Note 20 o 20 Ultra per provare in anteprima l’aggiornamento ad Android 12 con la nuova interfaccia ONE UI 4.0.

La Gamma Galaxy Note 20 entra a far parte del programma beta testing di Android 12 con ONE UI 4.0

Al momento la ricerca di beta tester si blocca ai residenti in Gran Bretagna che hanno acquistato uno di questi due smartphone.

E’ comunque probabile che Samsung possa allargare la platea dei beta tester aggiungendo nuovi paesi: il più papabile in Europa rimane la Germania (come è accaduto in passato con altri programmi Beta).

Gli utenti UK che vogliono partecipare alla beta pubblica possono farlo attraverso l’applicazione Samsung Member.

Se verranno accettati potranno iniziare a scaricare la versione beta del software e provare in anteprima tutti i cambiamenti apportati dall’azienda coreana.

Ovviamente la beta si prefigge lo scopo di segnalare anche eventuali problemi o bugs durante l’utilizzo quotidiano dello smartphone con il nuovo software.

Essendo una beta è sconsigliabile l’installazione su uno smartphone che utilizzate per lavoro o per attività personali importanti.

Il fatto che Samsung lanci una beta pubblica per i suoi Galaxy Note 20 e 20 Ultra è un buon segnale per il rilascio della versione finale in tempi relativamente brevi.

Anche se difficilmente vedremo la versione stabile di Android 12 con ONE UI 4.0 su questi smartphone entro la fine dell’anno (più probabile che venga rilasciata sui Galaxy S20), ci sono buone probabilità che il software sarà rilasciato ad inizio 2022 (mese di gennaio?).

In conclusione l’attesa non sarà lunga: portate ancora un po’ di pazienza!

Fonte: Via