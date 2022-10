Galaxy Note 20, Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3 iniziata la beta di Android 13 con ONE UI 5

Samsung ha iniziato a rilasciare la rom beta di Android 13 con interfaccia ONE UI 5.0 per i Galaxy Note 20, Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3: ecco cosa dovete sapere.

Giusto un paio di giorni fa Samsung ha ufficializzato l’arrivo della ONE UI 5.0 finale e stabile basata sul sistema operativo Android 13 durante il suo evento mediatico SDC22.

Le notizie affermano che arriverà sui Galaxy S22 entro la fine di questo mese.

Però altri smartphone Galaxy saranno aggiornati: ad esempio i Galaxy Note 20, Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Z fold 3.

Samsung Galaxy Note 20, Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Z Fold 3 iniziata la beta pubblica di Android 13 e ONE UI 5.0

Infatti questi tre smartphone sono entrati nel periodo di beta testing che permette al momento agli utenti residenti in Corea del Sud e negli USA di provare in anteprima la nuova interfaccia 5.0.

Per partecipare alla beta pubblica questi utenti dovranno fare richiesta attraverso l’applicazione Samsung Members, cliccando sul banner informativo.

Se accettati, riceveranno una notifica di aggiornamento tramite la classica modalità OTA (over the air) e potranno scaricare il firmware beta basato su Android 13.

Dal punto di vista delle novità la ONE UI 5.0 basata su Android 13 poterà alcune delle funzionalità già viste sulla beta ONE UI 5.0 disponibile sui Galaxy S22 come:

nuove opzioni di colore per temi dinamici

supporto per widget impilabili

nuovi gesti per la visualizzazione a schermo diviso

miglioramenti per l’app I miei file,

miglioramenti dell’app fotocamera

aggiornamenti vari alle applicazioni native di Samsung (Health, Knox, Notes, Internet) eccetera.

Non sappiamo quando effettivamente Samsung rilascerà la versione finale di Android 13 con ONE UI 5.0 per i Galaxy Note 20, Z Flip 3 e Z Fold 3.

Le probabilità che siano disponibili entro la fine del 2022 non sono elevate, ma staremo a vedere.

Infatti l’azienda coreana a fine ottobre 2022 rilascerà una prima road-map ufficiale degli aggiornamenti che comprenderà gli smartphone e le date.

