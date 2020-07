Galaxy Note 20 per l’Europa specifiche definitive svelate? I tre colori disponibili

In anteprima prima del lancio ufficiale previsto per il 5 agosto 2020, ecco le specifiche ufficiose complete del prossimo Galaxy Note 20 che sarà disponibile in tre colori diversi.

Anche se la data ufficiale dell’evento Unpacked è ancora distante un paio di settimane, sul web sono trapelate nuove informazioni dettagliate sulle caratteristiche hardware del Galaxy Note 20 venduto in Europa/Italia.

Samsung Galaxy Note 20 per l’Europa: queste le informazioni definitive?

Display

Da quello che è trapelato dal sito tedesco Winfuture, il Note 20 dovrebbe essere l’unico della nuova gamma dell’azienda coreana ad utilizzare un classico pannello piatto.

Si prevede infatti l’utilizzo di un display Super Amoled da 6,7 pollici di diagonale con risoluzione nativa FHD+ 2400 x 1080 pixel e frequenza di aggiornamento bloccata a 60Hz.

Sotto il display troviamo lo scanner per le impronte digitali.

Il pannello molto probabilmente supporterà la tecnologia HDR10, ma non c’è certezza sulla tecnologia HDR10+.

Chipset e memoria

All’interno dello smartphone Samsung utilizzerà per il mercato europeo (Italia inclusa) il chipset Exynos 990, sia per la versione compatibile con la connettività mobile 5G sia per quello consolo connettività LTE 4G.

Al chipset Exynos 990 saranno affiancati 8GB di ram e 256GB di memoria interna non espandile.

Multimedialità sul Galaxy Note 20

Lato multimedialità sulla scocca posteriore troviamo una tripla camera:

sensore principale da 12MP con apertura lenti f/1.8 da 12, dimensione pari a 1,8um pixel e autofocus a doppio pixel;

Grandangolare da 12MP con apertura lenti f/2.2 e dimensioni pixel pari a 1,4um;

Teleobbiettivo da 64MP con con apertura lenti f/2.0, grandezza pixel 1um, zoom Ottico 3X e zoom Ibrido fino a 30X.

Il telefono sarà in grado di registrare video in formato 8K a 30fps.

Per quanto riguarda la camera dedicata ai selfie, troviamo un sensore anteriore da 10MP con la messa a fuoco automatica a doppio pixel, un’apertura lenti f/2.2 e una grandezza pixel di 1,22um.

Non è presente il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Batteria e connettività

Il Samsung Galaxy Note 20 dovrebbe essere alimentato da una batteria interna da 4300 mAh con il supporto alla ricarica rapida via cavo (50% in 30 minuti con il caricabatteria incluso in confezione).

C’è pure la ricarica wireless e la ricarica inversa.

Lato connettività non mancherà il supporto al Dual-SIM + eSIM, il Bluetooth 5.0, la porta USB Typ-C (Gen 3.2), il chipset NFC, il WiFi 6, e Wireless DeX.

Design, colori

La scocca del telefono è certificata IP68 (resistenza all’acqua fino a 1.5m di profondità per un massimo di 30 minuti), e pare che avrà un frame in alluminio ma la parte posteriore sarà in plastica rifinita in vetro.

Saranno disponibili all’acquisto tre colorazioni diverse: Mystic Bronze, Mystic Gray e Mystic Green.

Software e disponibilità

Lato software troveremo Android 10 personalizzato con l’interfaccia ONE UI 2.x che supporterà pienamente le funzionalità della pennina capacitiva S Pen che avrà tempi di risposta migliorati pari a 26 ms.

Al momento non ci sono ancora dettagli sul prezzo di vendita.

Ovviamente vi ricordiamo che tutte queste informazioni sul Galaxy Note 20 non sono ufficiali, quindi vanno prese con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via