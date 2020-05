Galaxy Note 20 Plus: batteria da 4500 mah e camera da 108MP?

Continuano i rumors sul Samsung Galaxy Note 20 Plus: si parla di una batteria da 4500 mAh e la possibilità di vedere un sensore fotografico da 108MP. I dettagli.

Ne avevamo già parlato qualche tempo fa circa le novità che potrebbero essere implementate da Samsung sulla prossima gamma Galaxy Note 20.

Samsung Galaxy Note 20 Plus rumors: batteria e sensore fotografico principale

Vi ricordo che si parlava dell’utilizzo di un display OLED con refresh rate a 120Hz, dell’utilizzo di un nuovo scanner per le impronte digitali sotto il display, e di un nuovo chipset: l’Exynos 992.

Se andiamo a cercare informazioni più in la nel tempo, qualche settimana fa girava voce che i prossimi Galaxy Note 20 avrebbero avuto batterie potenti quanto quelle utilizzate sulla gamma Galaxy S20.

Oggi il sito di informazione tecnologia olandese GalaxyClub ha rilasciato alcune notizie circa la potenza della batteria del modello Note 20 Plus e della sua fotocamera principale.

Secondo quanto è trapelato, il Galaxy Note 20 Plus utilizzerà una batteria interna da 4500 mAh (la stessa dell’S20 Plus), quindi 200 mAh più potente rispetto all’attuale Galaxy Note 10 Plus.

La batteria da 4500 mAh della versione Plus avrebbe codice aziendale EB-BN985ABY (N985 sta proprio per Galaxy Note 20 Plus).

Sembra proprio che l’utilizzo della batteria da 5000 mAh montata sul Galaxy S20 Ultra nel prossimo Note 20 Plus non sia al momento probabile.

Altro rumors riguarda la multimedialità: il sito olandese afferma che Samsung monterà probabilmente un sensore fotografico da 108MP sul Note 20 Plus).

Non c’è nessuna certezza che l’azienda coreana utilizzi lo stesso sensore da 108Mp già visto sul S20 Ultra, ma pare che piuttosto certo che il Note 20 Plus non avrà lo stesso teleobiettivo con periscopio.

L’informatore afferma che sia molto più probabile vedere il teleobiettivo ibrido da 68MP già montato sui Galaxy S20 e S20 Plus.

Ovviamente dato che non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

