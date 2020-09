Galaxy Note 20 Ultra 5G: aggiornamento di settembre/ottobre per le fotocamere

Samsung ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware di metà settembre 2020 per i suoi Galaxy Note 20 Ultra: novità per le fotocamere.

Segnaliamo ai possessori italiani di un Galaxy Note 20 Ultra 5G che in queste ultime ore Samsung ha iniziato a rilasciare, al momento solo negli USA, un nuovo aggiornamento firmware.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra si aggiorna con miglioramenti nella fotocamera: i dettagli del nuovo firmware di settembre/ottobre 2020

L’aggiornamento in questione, basato su Android 10, è scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air) e sembra focalizzarsi sulla multimedialità oltre che sulla sicurezza.

Per prima cosa il change-log è abbastanza generico, ma indica esplicitamente queste novità principali:

vengono installate le patch di sicurezza rilasciate da Google nel mese di settembre 2020 (in Italia erano già arrivate);

miglioramenti nelle prestazioni della fotocamera;

la stabilità dell’applicazione appunti è stata migliorata;

Samsung internet è stata ottimizzata con una migliore stabilità;

migliorata la stabilità generale del sistema operativo e delle sue funzioni principali.

Non sappiamo quando effettivamente queste novità arriveranno anche sui Galaxy Note 20 Ultra 5G venduti in Italia.

Molto probabilmente i miglioramenti della fotocamera, di cui non sappiamo ancora nello specifico quale siano, arriveranno quando Samsung rilascerà la prossima patch contenente i fix di sicurezza rilasciati da Google ad ottobre 2020.

