Galaxy Note 8 nuovo firmware a metà luglio 2019: l’aggiornamento

Samsung procede ad aggiornare i suoi dispositivi più importanti questo luglio 2019: adesso tocca al Galaxy Note 8 versione no Brand.

Segnaliamo a tutti coloro che possiedono un Samsung Galaxy Note 8 (SM-N950F) versione No Brand, non acquistato da un operatore telefonico, della presenza di un nuovo firmware.

Samsung Galaxy Note 8 si aggiorna a metà luglio 2019: ecco le novità sul firmware

Il firmware in questione ha seriale N950FXXS7DSG1, è datato il 08.07.2019 e si basa sul sistema operativo Android Pie 9.0.

Secondo quanto trapelato dal change-log ufficiale, l’aggiornamento ha lo scopo unico di migliorare la sicurezza del dispositivo installando le patch rilasciate da Google nel mese di luglio 2019.

Le patch di luglio 2019 risolvono 10 vulnerabilità ritenute di livello critico, altre 10 vulnerabilità di livello alto: la più pericolosa riguardava il frame work media dove un malintenzionato poteva far penetrare un codice malevolo per compromettere il dispositivo.

Oltre alle patch di Google, la stessa Samsung ha risolto 13 vulnerabilità che ha individuato sul proprio software e interfaccia One UI.

Tra le più importanti risolte una falla nella Galleria e una nel pannello rapido: quest’ultima poteva far attivare o disattivare il bluetooth bypassando la schermata di blocco.

Come aggiornare un Samsung Galaxy

Potete aggiornare il vostro Galaxy Note 8 attraverso la classica modalità OTA (over their) utilizzando una connessione Wifi o la banda 3G-4G dello smartphone.

Nel caso non abbiate ricevuto ancora la notifica automatica dell’aggiornamento, vi consigliamo di controllare manualmente entrando nel menù impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Prima di aggiornare potreste effettuare un backup dei dati più importanti, e dovete sempre ricordarvi di iniziare la procedura solo se la batteria del dispositivo è pari o superiore al 50%.

Nei prossimi giorni potrete aggiornare il vostro Note 8 anche tramite software Samsung Smart Switch, Ex Kies, collegando il dispositivo al PC o al MAC connesso ad internet tramite cavetto usb.

Per chi invece ha dimestichezza nel flashing di rom su Android, c’è la possibilità di poter scaricare il firmware integrale N950FXXS7DSG1 per Samsung Galaxy Note 8 (SM-N950F) versione No Brand da questo LINK.