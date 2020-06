Galaxy Note 8 pronti via! Aggiornamento giugno 2020 già iniziato

Samsung ha già iniziato a diffondere in Europa (Italia compresa) il nuovo aggiornamento firmware con le nuove patch di giugno 2020!

Niente male Samsung, niente male! L’azienda coreana ha già iniziato a rilasciare oggi 2 giugno 2020 il nuovo aggiornamento firmware destinato agli ex top di gamma Galaxy Note 8 SM-N950F in Italia/Europa.

Galaxy Note 8 si aggiorna subito a giugno 2020: ecco i primi dettagli

L’aggiornamento è disponibile al momento solo per i dispositivi No Brand, quindi non acquistati tramite un operatore telefonico.

Più nello specifico il nuovo firmware disponibile ha seriale N950FXXSBDTED e si basa sul sistema operativo Android Pie 9.0.

Cosa contiene il nuovo aggiornamento firmware?

Si tratta di un’aggiornamento di sicurezza: vengono infatti installate le super recenti patch rilasciate da Google nel mese di giugno 2020.

Essendo super recenti al momento non ci sono informazioni dettagliate su quali problemi siano stati risolti.

Come scaricare gli aggiornamenti sul vostro Galaxy Note 8?

Dovreste già iniziare a ricevere l’aggiornamento in questione tramite la classica modalità OTA (over the air) utilizzando una connessione Wifi o sfruttando la Banda 3G-4G del vostro Note 8.

Se non avete ricevuto ancora la notifica automatica di aggiornamento, vi consigliamo di provare a controllare manualmente entrando nel menù impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Ricevuta la notifica, prima di aggiornare ricordatevi di:

Effettuare un eventuale backup dei dati più importanti salvati sullo smartphone; Iniziare la procedura di installazione solo se la carica della batteria del vostro Note 8 è pari o superiore al 50%.

Tutti coloro che invece hanno dimestichezza nel flashing di rom su smartphone Android, possono installare il firmware integrale N950FXXSBDTED per il Samsung Galaxy Note 8 SM-N950F No brand direttamente da questo LINK.