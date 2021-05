Galaxy Note 8 si aggiorna alle più recenti patch di maggio 2021: i dettagli

Samsung aggiorna pure il Galaxy Note 8 alle più recenti patch di maggio 2021: ecco i dettagli da conoscere.

Segnaliamo ai possessori italiani di un Galaxy Note 8 sm-N950F che Samsung ha iniziato a rilasciare in Europa le nuove patch di maggio 2021.

Samsung Galaxy Note 8 si aggiorna con le più recenti patch di maggio 2021: ecco i dettagli

Più nello specifico è in diffusione il nuovo firmware seriale N950FXXUFDUE4 ed è scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air).

L’aggiornamento basato sul sistema operativo Android Pie 9.0 è in diffusione al momento in Germania, ma nei prossimi giorni/settimane dovrebbe raggiungere altri paesi Europei come l’Italia.

Vi consigliamo quindi di controllare manualmente in questi giorni/settimane il centro aggiornamenti del vostro Note 8, che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Per quanto riguarda le novità delle patch di maggio 2021 ci sono importanti miglioramenti a livello di sicurezza.

Google su Android ha risolto tre vulnerabilità di livello critico, oltre a dozzine di falle di livello alto, medio e moderato.

Samsung di suo ha risolto 23 vulnerabilità individuate nel proprio software (personalizzazione e applicazioni).

Tra le più importanti vulnerabilità risolte da Samsung nella patch di maggio 2021 troviamo:

l’installazione arbitraria di app in Knox Core;

il bypass dell’autenticazione in S Secure;

il reindirizzamento Intent in Secure Folder e altro ancora.

Oltre a questo è stato risolto il grave problema di sicurezza che riguardava i modem Qualcomm, che permetteva a malintenzionati di registrare le chiamate telefoniche.

Vi ricordo che il Galaxy Note 8 fa ancora parte del programma di aggiornamento trimestrale da parte di Samsung, ma molto probabilmente entro fine anno passerà a quello a cadenza semestrale.

Il Note 8 infatti nel suo ultimo anno di aggiornamenti di sicurezza (quarto anno), riceverà solo le ultime 2 patch di sicurezza semestrale prima di essere abbandonato definitivamente da Samsung.

