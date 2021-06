Galaxy Note 9 e Galaxy A52 5G/4G si aggiornano alle patch giugno 2021

Anche il Galaxy Note 9 e il Galaxy A52 5G/4G stanno ricevendo da Samsung le nuove patch di giugno 2021: i dettagli sui firmware.

Samsung sta proseguendo la propria attività di aggiornamento installando l’ultima patch di giugno 2021 su un numero crescente di dispositivi.

Vi abbiamo infatti segnalato che la gamma Galaxy S21, Galaxy S10, Galaxy S20, il Galaxy A50 e altri dispositivi stanno ricevendo quest’aggiornamento.

Oggi alla lista si sono aggiunti pure il Galaxy Note 9 e il Galaxy A52 5G/4G.

Samsung Galaxy Note 9 e Galaxy A52 5G/4G arrivano le nuove patch di giugno 2021: i dettagli conosciuti

Il primo (Note 9) sta ricevendo il nuovo firmware seriale N960FXXS8FUE5, basato su Android 10, che si sta diffondendo in Germania con la classica modalità OTA (over the air).

Il modello A52 5G invece ha iniziato a ricevere il firmware seriale A526BXXS1AUE3, basato su Android 11,in alcuni paesi del Sud America tramite OTA.

La variante 4G dell’Galaxy A52 si sta invece aggiornando con il firmware seriale A525FXXS2AUE2, basato su Android 11, in Ucraina tramite OTA.

Potrebbero volerci ancora diversi giorni prima che effettivamente i nuovi aggiornamenti siano disponibili per i Galaxy Note 9 e A52 5G/4G commercializzati in Italia.

Vi suggeriamo di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti, che trovate all’interno delle impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Se ricevete la notifica prima di aggiornare:

effettuate un backup dei dati più importanti salvati sul telefono;

iniziate la procedura di installazione solo se la batteria ha almeno il 50% di carica residua.

Dal punto di vista delle novità sappiamo che entrambi gli aggiornamenti firmware hanno lo scopo principale di installate le patch di sicurezza rilasciate da Google, e integrate da Samsung, di giugno 2021.

Non abbiamo ancora dettagli su quali sono i fix introdotti da queste nuove patch, considerato il fatto che Samsung non ha ancora aggiornato la pagina ufficiale dedicati ai bollettini di sicurezza.

Fonte: Via Note 9, Via A52 5G.