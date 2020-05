Galaxy Note 9 e Galaxy S9 niente aggiornamento One Ui 2.1 a maggio 2020

Samsung ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware per i Galaxy Note 9 e i Galaxy S9/S9 Plus che non comprende l’interfaccia One Ui 2.1.

Forse qualche possessore di un Galaxy Note 9 o di un Galaxy S9/S9 Plus ci sperava: l’aggiornamento all’interfaccia One Ui 2.1 questo maggio 2020.

Ebbene negli ultimi due giorni abbiamo avuto la conferma che i nuovi aggiornamenti firmware che Samsung sta diffondendo a livello internazionale non comprendono la One Ui 2.1.

Questo significa che i possessori di questi smartphone dovranno aspettare almeno fino alla prima metà di giugno 2020 (o forse la seconda?) per vedersi installata la nuova interfaccia di Samsung.

Al momento quello che sappiamo è che Samsung sta diffondendo il nuovo firmware seriale N960FXXS5DTE2 per il Galaxy Note 9 in Germania, e i firmware seriale G96*FXXS9DTD7 per la gamma S9 sempre nel paese tedesco.

Ovviamente tutti i nuovi firmware sono basati sul sistema operativo Android 10.

I nuovi firmware contengono al loro interno solo le nuove patch di sicurezza che sono state rilasciate da Google nel mese di maggio 2020.

Oltre a questo Samsung ha risolto altre 19 falle all’interno del suo software, tra cui una che era presente nei dispositivi Galaxy dal lontano 2014!

Non sappiamo quando effettivamente i nuovi firmware saranno disponibili al download anche in Italia tramite la classica modalità OTA (over the air).

Vi suggeriamo comunque di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti del vostro Note 9 o S9/S9 Plus che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Come sempre ricevuta la notifica di aggiornamento, prima di installare il nuovo software: