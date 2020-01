Galaxy Note 9 ecco Android 10 finale: firmware integrale Italia e presto OTA

Samsung inizierà a rilasciare l’aggiornamento Android 10 finale per i Galaxy Note 9 nelle prossime ore: disponibile al momento il firmware integrale per l’Italia.

Ottime notizie per tutti coloro che hanno acquistato un Samsung Galaxy Note 9 SM-960F No Brand, ovvero non acquistato tramite un operatore telefonico.

Samsung Galaxy Note 9: disponibile l’aggiornamento Android 10 finale in Italia

Abbiamo infatti la certezze che l’azienda coreana nelle prossime ore inizierà a diffondere anche in Italia l’aggiornamento firmware contenente Android 10.

Vi consigliamo quindi di controllare da domani l’arrivo dell’eventuale notifica automatica di aggiornamento sul vostro smartphone.

Nel caso in cui non abbiate ricevuto ancora tale notifica, potete effettuare controlli manuali entrando in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando avremo i primi Screenshot e feedback positivi, vi daremo maggiori informazioni sull’aggiornamento tramite modalità OTA (over the air).

Considerato che l’aggiornamento è ormai prossimo, ecco come potreste preparare fin da subito il vostro Galaxy Note 9:

Dovete avere la certezza che ci siano almeno 3-4GB di memoria interna libera; effettuate un po di pulizia nel caso in cui lo spazio fosse insufficiente. Effettuate il backup completo di tutti i dati salvati all’interno dello smartphone, o almeno quelli più importanti prima di aggiornarlo ad Android 10.

Link download per il firmware integrale Android 10 per Note 9 Italia no Brand.

Tutti coloro che non hanno intenzione di aspettare l’uscita dell’aggiornamento da Android Pie 9.0 ad Android 10 sul loro Galaxy Note 9, possono installare il firmware integrale Italiano con seriale N960FXXU4DSLB.

Il firmware seriale N960FXXU4DSLB per Note 9 No Brand può essere scaricato tramite questo LINK.

Ovviamente per installarlo dovete avere dimestichezza nel flashing di rom su smartphone android utilizzando il tool Odin.