Galaxy Note 9 ecco Android 10 stabile: l’aggiornamento parte dai Beta

Samsung ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento stabile di Android 10 per i Galaxy Note 9: al momento disponibile solo per gli utenti che hanno partecipato alla beta.

Alla fine, proprio in extremis, Samsung è riuscita ad aggiornare entro la fine del 2020 ad Android 10 stabile anche un altro smartphone: il Galaxy Note 9.

Galaxy Note 9 gradita sorpresa: disponibile Android 10 con Samsung One Ui 2.0 stabile per i Beta tester

Infatti i possessori di un Note 9 che hanno partecipato alla Beta pubblica di Android 10, stanno ricevendo in queste ore l’ultima patch che conclude il periodo di test e rilascia la versione stabile.

Si tratta quindi di un aggiornamento ancora localizzato e limitato in termini di paesi e utenti coinvolti.

Per i più curiosi possiamo dirvi che gli utenti Beta stanno ricevendo l’ultimo aggiornamento firmware seriale N960FXXU4DSLB tramite la classica modalità OTA (over the air).

Essendo un aggiornamento di fine test, ha un peso decisamente limitato: appena 100 megabyte.

Al momento non sappiamo quando effettivamente Samsung inizierà a rilasciare Android 10 con One UI 2.0 stabile per tutti i Galaxy Note 9 commercializzati a livello internazionale.

Potrebbero volerci ancora alcune settimane per vederlo effettivamente in Italia, ma i tempi sembrano essere ormai maturi.

Consigliamo quindi di iniziare a preparare il vostro Galaxy Note 9 al futuro sistema operativo con questi semplici accorgimenti:

Effettuate un backup completo dei dati salvati sul vostro smartphone; Liberate parte della memoria principale per avere almeno 3-4GB di spazio disponibile per l’installazione del nuovo software.

Da ricordare che oltre al passaggio da Android Pie 9.0 ad Android 10, con il prossimo aggiornamento verranno installate pure le patch di sicurezza rilasciate da Google nel mese di Dicembre 2019.