Galaxy Note 9 riceve l’ultimo aggiornamento mensile con le patch di agosto 2021

Samsung ha rilasciato l’ultimo aggiornamento di sicurezza mensile per il Galaxy Note 9 con le patch di agosto 2021: si passa alle patch trimestrali.

Le patch di agosto 2021 dovrebbero essere, salvo cambiamenti, le ultime patch di sicurezza con cadenza mensile per l’ex smartphone top di gamma Galaxy Note 9.

Samsung infatti ha già stabilito che lo smartphone entrando nel suo quarto anno di aggiornamenti inizierà a ricevere nel suo ultimo anno le patch di sicurezza con cadenza trimestrale.

Samsung Galaxy Note 9 si aggiorna alle patch di sicurezza Android di agosto 2021: i dettagli

Tornando all’aggiornamento di oggi, stiamo parlando del nuovo firmware con seriale N960FXXS9FUH1.

Il firmware in questione, scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air), è basato sul sistema operativo Android 10 con interfaccia ONE UI 2.5.

Se non avete ricevuto ancora la notifica di aggiornamento, vi consigliamo di controllare manualmente il centro aggiornamenti dello smartphone che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Considerato che l’aggiornamento è uscito a livello internazionale da poco, potrebbero volerci ancora alcuni giorni (max un paio di settimane) prima che tutti i Galaxy Note 9 saranno aggiornabili.

Quando riceverete la notifica di aggiornamento, prima di installare il tutto vi consigliamo di:

effettuare un eventuale backup dei dati più importanti salvati sul telefono; iniziare la procedura di installazione solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

Dal punto di vista delle novità le patch di sicurezza di agosto 2021 rilasciate da Samsung implementano 40 correzioni, 38 per il sistema operativo Android e 2 per il software/hardware dei dispositivi dell’azienda coreana.

Per maggiori informazioni sulle patch di sicurezza agosto 2021, vi rimandiamo al nostro precedente articolo.

