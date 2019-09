Galaxy Note 9 si aggiorna a fine settembre 2019: sicurezza e camera

Samsung rilascia un nuovo aggiornamento firmware a fine settembre 2019 per i Galaxy Note 9 no Brand e brandizzati TIM: ecco le novità.

Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un Samsung Galaxy Note 9 SM-N960F sia NO Brand che Brand TIM che è disponibile un nuovo aggiornamento firmware.

Galaxy Note 9 si aggiorna a fine settembre 2019: ecco le novità del nuovo firmware

Il firmware in questione ha seriale N960FXXU3CSI3 ed è basato sul sistema operativo Android Pie 9.0.

Al momento il firmware è scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air) e ha un peso di circa 660-723 megabyte (no brand e brand); consigliamo quindi l’uso di una connessione Wifi se non disponete di tanti Giga per il vostro profilo tariffario mobile.

Secondo quanto possiamo leggere dal change-log ufficiale, il nuovo aggiornamento firmware apporta due sostanziali novità.

La prima è l’installazione delle patch di sicurezza che sono state rilasciate da Google nel mese di settembre 2019.

Queste nuove patch di settembre 2019 comprendono il fix di 4 falle ritenute critiche, e risolvono 12 problemi di sicurezza ritenuti di medio livello.

Samsung oltre a implementare questi fix ufficiali per il sistema operativo Android, ha risolto circa 17 problemi di sicurezza presente nell’interfaccia Samsung One UI e nelle applicazioni native installate dall’azienda coreana.

La più importante riguardava una falla sul software di gestione della porta USB, che permetteva ai malintenzionati di effettuare attacchi informatici per eseguire una scansione delle password di sicurezza implementate per lo sblocco dello smartphone.

L’aggiornamento indica poi miglioramenti per le prestazioni della la camera, ma sfortunatamente non abbiamo idea su quali aspetti Samsung abbia lavorato.

Nel caso in cui non abbiate ricevuto ancora la notifica di aggiornamento automatica, potete controllare voi stessi entrando nel menù impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Ricevuta la notifica prima di aggiornare il firmware è bene procedere al backup dei dati più importanti salvato sul vostro Galaxy Note 9 e di iniziare la procedura di installazione solo se il dispositivo dispone almeno del 50% di carica della batteria.