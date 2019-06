Galaxy Note 9 si aggiorna a giugno 2019: modalità notte e sicurezza

Samsung ha iniziato il rilascio di un nuovo aggiornamento firmware per il suo Galaxy Note 9: le novità principali sono la modalità notte e patch sicurezza.

Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un Samsung Galaxy Note 9 SM-N960F No Brand, la versione non acquistata con operatore telefonico, della presenza di un nuovo aggiornamento firmware.

Samsung Galaxy Note 9 si aggiorna a giugno 2019: ecco le novità in dettaglio

Il firmware in questione ha seriale N960FXXU3CSF9, è datato internamente il 12.06.2019 ed è basato su Android Pie 9.0.

Da quello che possiamo leggere dal change-log ufficiale,il firmware ha due scopi principali.

Il primo è quello di installare la modalità notte per la fotocamera, una funzione già vista sui Galaxy S10 che è stata di recente migliorata.

Questa modalità migliora gli scatti fotografici quando si è in condizioni di scarsa o bassissima luminosità.

Oltre a questo è stata inserita pure l’opzione che permette al Note 9 di scansionare direttamente dall’App camera i codici QR.

In secondo luogo è stata migliorata la sicurezza, dato che nel firmware sono presenti le ultime patch rilasciate da Google nel mese di giugno 2019.

Le patch di sicurezza di giugno sono piuttosto importanti, dato che risolvono 8 falle ritenute critiche, 19 vulnerabilità ritenute di livello alto e due vulnerabilità di livello medio-basso.

Come aggiornare il Note 9? Le modalità disponibili

Potete aggiornare il vostro Galaxy Note 9 tramite la classica modalità OTA (over the air): in questo caso i dati da scaricare sono circa 704 megabyte, quindi consigliamo una connessione Wifi se non avete Giga per utilizzare la banda 3G-4G.

Nel caso in cui non abbiate ricevuto ancora la notifica di aggiornamento, vi consigliamo di controllare manualmente entrando in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Ricevuta al notifica prima di installare il tutto è bene effettuare un backup dei dati più importanti e ricordarsi di iniziare la procedura solo se il telefono ha almeno il 50% di carica della batteria.

Nei prossimi giorni potrete aggiornare il vostro Note 9 anche tramite software Samsung Smart Switch, Ex Kies, collegando il dispositivo al PC o al MAC connesso ad internet tramite cavetto usb.

Infine per chi ha dimestichezza nel flashing di rom su smartphone android, c’è la possibilità di scaricare il firmware integrale N960FXXU3CSF9 per Samsung Galaxy Note 9 SM-N960F No Brand da questo LINK.

