Galaxy Note 9 si aggiorna in Italia dopo ferragosto: i dettagli sul firmware

Samsung dopo ferragosto ha iniziato a rilasciare in Italia un nuovo aggiornamento firmware per i Galaxy Note 9 no Brand: ecco i dettagli al riguardo.

Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un Samsung Galaxy Note 9 SM-N960F No Brand, che è disponibile al download un nuovo aggiornamento firmware.

Samsung Galaxy Note 9 si aggiorna dopo ferragosto: ecco i dettagli sul nuovo firmware

Il firmware in questione ha seriale N960FXXU3CSG5 ed è basato sul sistema operativo Android Pie 9.0.

Potete già scaricarlo tramite la classica modalità OTA (over the air) sfruttando la connessione mobile 3G-4G o utilizzando una connessione WIFI.

Il peso è abbastanza piccolo: sono infatti 144 i megabyte da scaricare.

Dato che il peso dell’aggiornamento è piuttosto esiguo, è facile capire che il nuovo firmware ha solo uno scopo: quello di installare le più recenti patch di sicurezza.

Vengono infatti installate le patch di sicurezza che sono state rilasciate da Google nel mese di agosto 2019.

Le patch di agosto 2019 risolvono 7 vulnerabilità ritenute critiche per il sistema operativo Android, diverse falle di criticità di livello alto e un paio di criticità di livello medio.

Oltre ai fix risolti da Google, la stessa Samsung ha risolto 17 falle di sicurezza che riguardano il proprio software e le relative applicazione native.

Due falle importanti sono state rivolte e riguardano l’applicazione galleria che poteva portare all’accettazione delle condizioni d’uso della condivisione della posizione senza sbloccare il dispositivo e una che permetteva di accedere alle immagini salvate in Secure Folder sfruttando le Foto in movimento.

Se non avete ricevuto ancora la notifica di aggiornamento automatica, vi consigliamo di controllare manualmente entrando nel menù impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Consigliamo come sempre di effettuare un eventuale backup dei dati più importanti salvati sul vostro Galaxy Note 9 prima di aggiornare, e ricordatevi sempre di installare le nuove patch solo se la batteria è pari o superiore al 50%.