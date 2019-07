Galaxy S10 aggiornamento di fine luglio 2019: le novità

Samsung ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware per la gamma Galaxy S10 a fine luglio 2019: ecco i dettagli sulle novità introdotte.

Abbiamo ricevuto i primi feedback positivi sul fatto che Samsung stia aggiornando, in questi ultimi giorni di luglio, tutti e tre gli smartphone che fanno parte della gamma S10.

Gamma Galaxy S10 ecco gli aggiornamenti di fine luglio 2019: di che cosa si tratta?

Gli aggiornamenti dovrebbero essere disponibili in queste ore tramite la classica modalità OTA (over the air) e dovrebbero pesare intorno ai 380-390 megabyte.

I firmware in questione dovrebbero avere seriale G97xFXXU3ASG8 (la X dopo G97 cambia a seconda del modello) e basarsi ovviamente sul sistema operativo Android Pie 9.0.

Non sappiamo quando effettivamente i nuovi aggiornamenti saranno disponibili al download anche per i Galaxy S10, S10 Plus e S10e venduti in Italia.

Vi consigliamo di controllare il centro aggiornamenti dello smartphone che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Le novità introdotte con i nuovi firmware

Per quanto riguarda le novità dei vari firmware il change-log risulta un po’ generico.

Sappiamo che Samsung ha incluso alcuni miglioramenti-ottimizzazioni nel comparto fotografico, è stata migliorata la stabilità del segnale Wifi, migliorata la connettività e la stabilità del Bluetooth.

Vengono poi installate le patch di sicurezza più recenti, ovvero quelle rilasciate da Google nel mese di luglio 2019.

Per chi non lo sapesse, le patch di luglio 2019 risolvono 10 vulnerabilità ritenute di livello critico, altre 10 vulnerabilità di livello alto: la più pericolosa riguardava il frame work media dove un malintenzionato poteva far penetrare un codice malevolo per compromettere il dispositivo.

Oltre alle patch di Google, la stessa Samsung ha risolto 13 vulnerabilità che ha individuato sul proprio software e interfaccia One UI.

Tra le più importanti risolte una falla nella Galleria e una nel pannello rapido: quest’ultima poteva far attivare o disattivare il bluetooth bypassando la schermata di blocco.

Sono previsti poi i classici fix di bug minori e le ottimizzazioni di prestazioni e stabilità del sistema operativo, notizie sempre presenti quando si aggiorna il telefono.