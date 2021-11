Galaxy S10 e Galaxy Note 10 con Android 12 individuati in un benchmark

I Samsung Galaxy S10 e i Galaxy Note 10 sono stati individuati in un famoso benchmark con Android 12 evidenziando come l’azienda coreana stia già lavorando all’aggiornamento finale.

Pochi giorni fa vi avevamo segnalato che Samsung aveva iniziato a rilasciare l’aggiornamento Android 12 con ONE UI 4.0 per gli smartphone della gamma Galaxy S21.

Nella road-map ufficiale dei dispositivi aggiornabili ad Android 12 ci sono ovviamente anche i Galaxy S10 e i Galaxy Note 10.

Samsung Galaxy S10 e Galaxy Note 10 5G spuntano su GeekBench con Android 12: l’aggiornamento arriva prima del previsto?

Proprio oggi sul web si sono diffuse le prime notizie che un Galaxy S10 5G e un Galaxy Note 10 5G sono stati individuati nel database del Benchmark GeekBench con entrambi la versione software Android 12.

Questo conferma il fatto che il colosso coreano potrebbe rilasciare l’aggiornamento Android 12 con ONE UI 4.0 su questi due smartphone già entro la fine di dicembre 2021 o a gennaio 2022.

Ovviamente le date sono approssimative a potrebbero variare da paese a paese, oltre al fatto se i dispositivi sono con o senza contratto operatore telefonico.

C’è però una certezza: Android 12 sarà l’ultimo aggiornamento del sistema operativo per i Galaxy S10 e i Galaxy Note 10.

In conclusione, se possedete uno di questi smartphone l’attesa per il prossimo aggiornamento software non sarà molto lontano, anzi forse quest’ultimo arriverà un po’ prima rispetto ai precedenti.

