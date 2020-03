Galaxy S10 e Note 10: Samsung One UI 2.1 forse in tre settimane

La nuova interfaccia Samsung One UI 2.1 dovrebbe arrivare sugli smartphone della gamma Galaxy S10 e Galaxy Note 10 tra circa 3 settimane: i rumors.

Quando Samsung ha annunciato i nuovi smartphone della serie Galaxy S20 e Galaxy Z Flip ha introdotto anche la nuova interfaccia personalizzata One UI 2.1.

Al momento molti smartphone ex top di gamma come i Galaxy S10 e i Galaxy Note 10 sono rimasti ancorati alle versione One Ui 2.0, ma la situazione dovrebbe cambiare presto.

Gamma Galaxy S10 e Galaxy Note 10: la Samsung One UI 2.1 arriverà tra tre settimane?

Un portavoce ufficiale della comunità di Samsung ha infatti risposto ad un utente che gli chiedeva quando la One UI 2.0 sarà rilasciata per i modelli S10 o Note 10.

Il moderatore ha risposto prontamente che il team che sta sviluppando l’interfaccia dovrebbe rilasciare la versione finale in circa tre settimane.

Considerato che tra i rilascio e l’effettiva distribuzione tramite aggiornamento OTA passano alcuni giorni, si può stimare che i Galaxy S10 e i Note 10 saranno aggiornati verso metà aprile 2020.

Da sottolineare che pure i Galaxy S9 e i Note 9 sono in lista per ricevere la nuova versione One UI 2.1, ma per loro le tempistiche potrebbero essere leggermente più lunghe.

La funzione più interessante introdotta con la One UI 2.1 è sicuramente l’opzione chiamata Quick Share, funzione che consente agli utenti di condividere più facilmente e velocemente files tra dispositivi compatibili che si trovano nello stesso network Wifi.

C’è inoltre da sottolineare che Samsung al momento sta lavorando già alla prossima interfaccia One UI 2.5 che debutterà molto probabilmente con l’arrivo dei prossimi Galaxy Note 20.