Galaxy S10 e S10 Plus si aggiornano a fine giugno 2019: le novità

Disponibile un nuovo aggiornamento firmware per i Galaxy S10 e S10 Plus: ecco le novità introdotte da Samsung con questo nuovo software.

Segnaliamo che in Italia da qualche ora Samsung ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware che sta arrivando sui dispositivi Galaxy S10 e S10 Plus.

Non ci sono ancora feedback di nuovi firmware per la variante S10e, ma pensiamo che anche quest’ultimo sarà aggiornato a breve.

Samsung Galaxy S10 e S10 Plus si aggiornano a fine giugno 2019: quali novità?

Se andiamo più nello specifico i nuovi firmware hanno seriale G97*FXXU2ASF3 (la * indica il numero di riferimento a seconda se il modello è S10 o S10 Plus) e si basano su Android Pie 9.0.

L’aggiornamento è un mix: c’è una novità interessante, ci sono fix e ottimizzazioni di sistema e le nuove patch di sicurezza.

Per quanto riguarda la sicurezza sono state istallate le nuove patch rilasciate da Google nel mese di giugno 2019.

Le patch di sicurezza di giugno sono piuttosto importanti, dato che risolvono 8 falle ritenute critiche, 19 vulnerabilità ritenute di livello alto e due vulnerabilità di livello medio-basso.

Dal punto di vista dei fix e delle ottimizzazioni, Samsung ha migliorato e ottimizzato la stabilità della connettività Wifi e del Bluetooth.

Previsti anche miglioramenti generali delle prestazioni e della stabilità del sistema operativo, oltre a fix di piccoli bug della versione precedente.

Invece la novità riguarda il comparto fotocamera: infatti nel software della camera è stata inserita la scansione dei codici QR.

Potrete quindi scansionare codici QR senza dover più scaricare software di terzi.

Come aggiornare i Samsung Galaxy S10 e S10 Plus

Il nuovo aggiornamento firmware è scaricabile al momento tramite la classica modalità OTA (over the air) ed ha un peso di circa 253 megabyte.

Potete scaricarlo tramite una connessione Wifi o sfruttando la banda 3G-4G dello smartphone.

Se non avete ricevuto ancora la notifica di aggiornamento sul vostro Galaxy S10 o S10 Plus, controllate manualmente in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Ricevuta la notifica ricordatevi di effettuare un eventuale backup dei dati più importanti salvati in memoria, e di iniziare la procedura di installazione solo se la batteria è pari o superiore al 50%.

Nei prossimi giorni potrete aggiornare il vostro S10 o S10 Plus anche tramite software Samsung Smart Switch, Ex Kies, collegando il dispositivo al PC o al MAC connesso ad internet tramite cavetto usb.