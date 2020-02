Galaxy S10 effetto Galaxy S20: prezzo di listino scende di 150 euro

Samsung ha ufficializzato una riduzione sul prezzo di listino degli smartphone della gamma Galaxy S10 con l’arrivo dei nuovi Galaxy S20: ecco i dettagli.

Giusto ieri sera Samsung durante l’evento UnPaked 2020 ha presentato al grande pubblico la nuova gamma Galaxy S20 composta da tre smartphone.

Il più costoso è il Galaxy S20 Ultra, poi abbiamo il Galaxy S20 Plus e infine il più “economico” Galaxy S20.

Gamma Galaxy S10 il prezzo di listino viene abbassato da Samsung con l’arrivo dei nuovi Galaxy S20: i dettagli

Con l’introduzione dei modelli S20 gli ex top di gamma Galaxy S10 subiranno un calo di prezzo, più nello specifico stiamo parlando del prezzo ufficiale di listino.

Di fatto tutti e tre i modelli Galaxy S10 (S10e, S10 normale e S10 Plus) continueranno ad essere ancora prodotti e venduti con un prezzo più basso di 150 dollari, che in Italia si traducono in 150 euro effettivi.

Il cambiamento è già evidente anche sul sito ufficiale Samsung Italia su due modelli:

Samsung Galaxy S10 sarà acquistabile da 779 euro (-150 euro rispetto al prezzo ufficiale di listino precedente di 929 euro);

sarà acquistabile da (-150 euro rispetto al prezzo ufficiale di listino precedente di 929 euro); il Samsung Galaxy S10 Plus sarà acquistabile da 879 euro (-150 euro rispetto al listino precedente che era di 1029 euro).

Non è stato ancora modificato il prezzo ufficiale del Galaxy S10e sul sito Samsung che rimane ancorato a 779 euro, ma molto presto dovrebbe scendere a 529 euro.

Ribadiamo che stiamo parlando dei prezzi di listino, mentre se cercate online gli street price sono già più bassi rispetto a quest’ultimi.

Ovviamente quest’ufficiale calo di prezzo potrebbe far ridurre ulteriormente gli street price nei prossimi giorni, quindi se siete interessati ad acquistare un Galaxy S10 adesso poterebbe essere un buon momento.