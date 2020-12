Galaxy S10 Lite si aggiorna ad Android 11 con ONE UI 3.0 in Europa

Samsung ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento ad Android 11 con interfaccia ONE UI 3.0 per il Galaxy S10 Lite in Europa: si parte dalla Spagna

Primi feedback da utenti spagnoli, ma anche in Asia con gli utenti indiani, segnalano che Samsung ha iniziato ad aggiornare il Galaxy S10 lite con il sistema operativo Android 11 ed interfaccia personalizzata ONE UI 3.0.

Samsung Galaxy S10 Lite inizia a ricevere l’aggiornamento Android 11 con ONE UI 3.0 in Europa: i dettagli

Più nello specifico si sta diffondendo tramite la classica modalità OTA (over the air) il firmware seriale build G770FXXU3DTL1 dal peso di circa 2GB.

Oltre al passaggio da Android 10 ad Android 11 vengono installate pure le patch di sicurezza rilasciate da Google nel mese di dicembre 2020.

Considerato che l’aggiornamento è stato rilasciato da poche ore, potrebbero volerci ancora alcuni giorni prima che i Galaxy S10 Lite venduti in Italia ricevano la notifica di aggiornamento.

Vi consigliamo quindi di controllare ogni tanto manualmente in impostazioni->info telefono->aggiornamenti per essere sicuri dell’arrivo della notifica di aggiornamento automatica.

Il passaggio da Android 10 ad Android 11 con ONE UI 3.0 è sicuramente un aggiornamento importante quindi, vi consigliamo queste procedure:

Iniziate a fare un po’ di spazio nella memoria interna dello smartphone : 4-5GB bastano; Effettuate un backup completo, o almeno dei dati più importanti, che sono stati salvati sul dispositivo. Ricevuta la notifica di aggiornamento prima di iniziare la procedura di installazione ricordatevi di controllare che la batteria abbia un autonomia residua pari o superiore al 50%.

Alcuni miglioramenti della ONE UI 3.0 sul S10 Lite

Con l’arrivo di Android 11 sul Galaxy S10 Lite gli utenti potranno provare la nuova ONE UI 3.0 che implementa alcune migliorie:

Un design interfaccia rinnovato;

Migliori animazioni;

le Bubble Chat (le bolle di chat);

miglioramenti sulle applicazioni stock usate dal sistema operativo;

miglioramenti per la schermata principale, di blocco, i widget;

novità e miglioramenti nell’Always On display.

ottimizzazioni delle prestazioni e miglioramenti nella durata della batteria;

implementazione di nuove funzioni per il benessere digitale e il controllo parentale;

i nuovi controlli multimediali;

miglioramenti per Bixby, il nuovo Samsung Internet Browser, miglioramenti per la tastiera Samsung, eccetera.

