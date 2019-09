Galaxy S10 nuovo aggiornamento: funzionalità camera di Galaxy Note 10 e Samsung Dex

Samsung ha iniziato a diffondere un nuovo aggiornamento firmware per il Galaxy S10 a fine settembre 2019: comprende le funzionalità della camera del Galaxy Note 10 e del Samsung Dex.

Se possedete uno smartphone della Gamma Galaxy S10 vi segnaliamo che molto presto potreste ricevere una notifica d’aggiornamento molto interessante.

Samsung Galaxy S10 nuovi aggiornamenti a fine settembre 2019: le modalità camera del Galaxy Note 10 e funzionalità DEX

Si sono infatti diffusi i primi feedback che Samsung sta rilasciando i nuovi firmware della serie FXXU3ASIG tramite la classica modalità OTA.

Questi firmware hanno un peso di ben 1.2GB (circa) perché oltre ad aggiornare le patch di sicurezza, introducono una serie di novità che riguardano la multimedialità e la produttività.

Si tratta di firmware basati ancora su Android Pie 9.0.

Per quanto riguarda la multimedialità sui vostri Galaxy S10 saranno installate tutte le nuove funzionalità per la camera che hanno fatto il loro debutto con l’arrivo del Galaxy Note 10.

Verranno infatti installate le funzionalità Live Focus, Live Focus Video, AR Doodle, Night Mode per la fotocamera anteriore selfie, e la modalità Super Steady per il resto dei sensori fotografici.

La produttività del vostro Galaxy S10 migliorerà dato che Samsung installerà le nuove funzionalità DEX e Link to Windows oltre a Dynamic Lock Screen.

Per chi non lo sapesse la funzione Dynamic Lock Screen permette di ruotare l’immagine di sfondo del Lock screen a seconda di come viene tenuto il dispositivo.

Dex per PC permette agli smartphone Galaxy abilitati di lavorare su Windows o Mac.

Link to windows serve a collegare il telefono al PC (notifiche, lettura, risposta messaggi, notifiche chiamate sul PC e altro).

Samsung ha ottimizzato pure le prestazioni del Video Editor.

Infine vengono installate le patch di sicurezza di settembre 2019, le ultime al momento disponibili per la piattaforma software Android rilasciate da Google.

Non sappiamo ancora quando effettivamente questi nuovi firmware saranno disponibili in Italia.

Per questo vi consigliamo di controllare manualmente nei prossimi giorni la disponibilità dell’aggiornamento, entrando in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.