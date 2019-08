Galaxy S10 Plus con Android 10 (Q) ed One UI 2.0: primo video e immagini

Svelata una presunta primissima build di Android 10 (Q) e interfaccia Samsung One UI 2.0 montata sul Galaxy S10 Plus: immagini e video.

Tutti sanno che Samsung sta già lavorando da alcune settimane per portare il prossimo aggiornamento software Android 10 (Q) sui suoi dispositivi top di gamma.

Samsung Galaxy S10 Plus con la nuova interfaccia ONE UI 2.0 e Android 10 (Q): video e immagini

Oggi uno Youtuber brasiliano Dudu Rocha avrebbe svelato tramite il proprio canale le prime immagini dell’interfaccia Samsung ONE UI 2.0 basate su Android 10 installati sul suo Galaxy S10 Plus.

Ovviamente vi diciamo fin da subito che vi consigliamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo, dato che al momento non c’è ancora nulla di ufficiale.

Quali sono le principali novità che sono state notate nel video e nelle immagini?

Per prima cosa si evidenzia la presenza di nuove gesture di navigazione, ovvero parliamo delle nuove gesture introdotte direttamente da Google con Android 10.

Non è chiaro se Samsung deciderà di affiancarle alle presenti gesture già viste sulla versione software con Android Pie 9.0, o implementarle sostituendo di fatto quelle vecchie.

Cambiamenti si notano anche nelle impostazioni rapide: quest’ultime verranno estese per occupare anche tutto lo schermo.

Questa soluzione permetterà all’utente di utilizzare più facilmente lo smartphone con una sola mano e amplierà il numero di opzioni rapide disponibili su schermo.

Sembrano poi migliorate e ampliate le impostazioni dedicate alla Sicurezza e alla Privacy.

E’ probabile che le nuove funzionalità consentano un maggiore controllo delle autorizzazioni e delle impostazioni della posizione all’interno dello smartphone.

Interessante notare che anche su altri smartphone top di gamma, in questo caso su un Galaxy S10 Plus, con Android 10 (Q) e interfaccia ONE UI 2.0 saranno implementare anche alcune funzionalità viste sul Galaxy Note 10.

Ad esempio nelle immagini si può notare che nelle Impostazioni rapide è presente l’opzione “Link a Windows” , una delle nuove funzionalità esclusive realizzate in partnership tra Microsoft e Samsung.

Scorrendo altre opzioni si può vedere che Samsung ha portato il registratore dello schermo nativamente anche sul Galaxy S10 Plus.

Secondo gli esperti membri del forum XDA Developers, il video sembrerebbe autentico considerato che più volte si scorge la notifica “SecurityLogAgent“, notifica presente nelle build software dedicate agli sviluppatori.