Galaxy S10, S10 Plus e S10e si aggiornano a febbraio 2020 in Italia: le novità

Samsung ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware per i Galaxy S10, S10 Plus e S10e per il mercato italiano: i dettagli da conoscere.

Segnaliamo a tutti i possessori di uno smartphone della gamma S10, quindi Galaxy S10 SM-G973F, S10 Plus SM-G975F e S10e SM-G970F tutti No Brand, che è disponibile un nuovo aggiornamento.

Gamma Galaxy S10 si aggiorna a febbraio 2020: ecco i dettagli sui nuovi firmware

Più nello specifico l’azienda coreana ha iniziato a rilasciare il firmware seriale G970FXXU4BTA8 per il modello S10e, il firmware seriale G973FXXU4BTA8 per la versione S10 normale e infine il firmware seriale G975FXXU4BTA8 per S10 Plus.

Tutti i nuovi firmware si basano sul sistema operativo Android 10 con One Ui 2.0 e hanno un unico scopo: installare nuove patch di sicurezza.

Viene infatti installata la patch di sicurezza rilasciata da Google nel mese di febbraio 2020, l’ultimissima disponibile al momento.

Le patch di sicurezza di febbraio 2020 correggono due falle ritenute critiche del sistema operativo Android e un numero abbastanza elevato di problemi ritenuti a rischio alto e moderato.

La stessa Samsung ha poi risolto circa 30 vulnerabilità che sono state individuate nel proprio software nativo.

Si tratta sostanzialmente di una grossa patch che migliorerà sostanzialmente la sicurezza dei dispositivi Samsung.

Come aggiornare il vostro smartphone serie Galaxy S10?

Potete aggiornare il vostro Galaxy S10, S10 Plus o S10e tramite la classica modalità OTA (over the air) utilizzando una connessione Wifi o sfruttando la banda 3G-4G dello smartphone.

Il peso dei nuovi firmware tramite OTA si aggira intorno ai 314-316 megabyte.

Se non avete ricevuto ancora la notifica automatica di aggiornamento, potete controllare manualmente il tutto entrando in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Prima di aggiornare ricordatevi di effettuare un eventuale backup dei dati più importanti salvati sul vostro smartphone, e di iniziare la procedura di installazione solamente se la batteria ha un autonomia pari o superiore al 50%.

Infine per tutti coloro che hanno dimestichezza nel flashing di rom su smartphone Android, c’è la possibilità di scaricare il firmware integrale:

Seriale per Galaxy S10 G973FXXU4BTA8 SM-G973F No Brand da questo LINK;

Firmware seriale G975FXXU4BTA8 per Galaxy S10 Plus SM-G975F No Brand tramite questo LINK;

Seriale G970FXXU4BTA8 per Galaxy S10e SM-G970F No Brand tramite questo LINK.

Evitate di installare tale firmware sulle versioni brandizzate degli smartphone: potrebbero crearsi problemi di natura software e potreste perdere la garanzia.