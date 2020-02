Galaxy S10 Plus: Samsung già lavora all’aggiornamento Android 11

Nonostante sia appena uscita la versione Android 11 Preview per sviluppatori Samsung sta già lavorando sulla nuova rom destinata alla gamma Galaxy S10.

Giusto qualche giorno fa Google ha presentato ufficialmente la nuova rom con Android 11 specificatamente dedicata agli sviluppatori.

Si tratta di una preview, quindi una versione ancora incompleta che serve ai programmatori per iniziare a prendere confidenza con la nuova versione del sistema operativo mobile di Google.

Samsung Galaxy S10 Plus avvistato con Android 11: l’azienda ha iniziato già a lavorare sulla nuova rom?

La stessa confidenza pare la stia prendendo anche Samsung, che sta già lavorando ad una prima rom basata su Android 11 dedicata ai suoi ex smartphone top di gamma: i Galaxy S10.

Oggi infatti nel database del famoso Benchmark GeekBench 5.1, è comparso un Galaxy S10 Plus che ha eseguito il test utilizzando una rom con appunto Android 11.

Per i più curiosi il dispositivo, seriale SM-G975F, ha ottenuto un punteggio in modalità single core di 842 e un punteggio in modalità multi core di 2396.

Dal seriale potete ben capire che non si tratta della versione venduta in America con chipset Snapdragon 855, ma bensì quella internazionale (venduta anche in Italia) con chipset Exynos.

Ovviamente vi diciamo esplicitamente che molto probabilmente questo si tratta di un primo test basato su un software ancora allo stato iniziale.

Ci vorranno ancora molti mesi di test prima che uscirà la versione definitiva di Android 11, e alcuni di questi saranno dedicati da Samsung per ottimizzare e personalizzare il sistema operativo.

Comunque sapere che Samsung sta già lavorando ad Android 11 è sicuramente una buona notizia per tutti i possessori di uno smartphone Galaxy S10.