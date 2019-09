Galaxy S10 regala un Galaxy Watch Active: la promo settembre-ottobre

Samsung lancia una nuova promo commerciale che permette agli acquirenti di un Galaxy S10 di ricevere in regalo un Galaxy Watch Active: i dettagli.

A partire da ieri 16 settembre 2019 e fino al 20 ottobre 2019 è iniziata la nuova promo commerciale ““Samsung Galaxy S10 ti regala Galaxy Watch Active”.

Samsung regala un Galaxy Watch Active a chi acquista un Galaxy S10 o S10 Plus: la promo

Come potete comprendere voi stessi chi acquista il top di gamma dell’azienda coreana durante questo periodo di tempo riceverà in omaggio lo smart-watch di ultima generazione Galaxy Watch Active.

Si tratta di un indossabile smart che ha un valore commerciale pari a 229 euro (prezzo ufficiale di listino).

Per ottenere in regalo lo smart-watch bisognerà rispettare alcune indicazioni che trovate nel regolamento integrale.

Per chi non vuole leggerlo tutto, ma dovreste sempre farlo, queste sono le notizie più importanti da conoscere.

La promo è valida per l’acquisto di uno dei seguenti dispositivi:

Galaxy S10 128GB o 512GB, codice prodotto SM-G973F (tutte le colorazioni)

Galaxy Galaxy S10+ 128GB-512GB-1TB, codice prodotto SM-G975F (tutte le colorazioni)

Galaxy Galaxy S10 5G, codice prodotto SM-G977B (tutte le colorazioni).

I dispositivi in questione devono avere IMEI ufficiale Samsung Italia, e giocoforza devono essere acquistati presso uno di questi rivenditori autorizzati:

Samsung Italia;

Mediaworld online;

Unieuro online;

Euronics online;

Trony online;

Expert online;

Comet;

bytechno.it;

Monclick.it;

Tim online;

Vodafone online;

Wind online;

3 online;

App Mediolanum (sezione “Samsung ForYou”);

Home banking Intesa Sanpaolo (sezione “Prodotti a tasso zero”);

Amazon (escluso markteplace);

Eprice (escluso marketplace).

Dopo aver acquistato un Samsung Galaxy S10, S10 Plus o S10 5G entro il 6 ottobre 2019, l’utente ha tempo fino al 20 ottobre 2019 per registrare il prodotto presso il sito Samsung Members.

Li dovrà fornire tutta la documentazione prevista per certificare l’avvenuto acquisto del dispositivo e per ricevere presso l’indirizzo di casa (o dove volete che sia consegnato il bene) l’oggetto in regalo.

Espletate tutte le faccende burocratiche, entro 180 giorni dall’email di verifica inviata da Samsung ricevete il vostro Galaxy Watch Active senza sostenere nessun tipo di spesa aggiuntiva.