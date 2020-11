Galaxy S10, S20, Galaxy Note 10 e Note 20 si aggiornano a novembre 2020: i dettagli

Samsung è la prima società a rilasciare su alcuni dei propri dispositivi, i Galaxy S10, S20 Galaxy Note 10 e Note 20 le recenti patch di novembre 2020: i dettagli.

I possessori di uno smartphone della gamma Galaxy S10, Galaxy S20, quelli di un Galaxy Note 10 o di un Galaxy Note 20 stanno iniziando a ricevere un nuovo aggiornamento ad inizio novembre 2020.

Samsung aggiorna la gamma Galaxy S10, S20, Galaxy Note 10 e Note 20 ad inizio novembre 2020: di che cosa si tratta?

Come è già successo nel mese di ottobre, Samsung è di fatto il primo produttore ad installare sui propri dispositivi le nuove patch di sicurezza che vengono rilasciate da Google ad inizio mese.

Stiamo parlando in questo caso delle patch di sicurezza di novembre 2020.

Ovviamente trattandosi dell’inizio del rilascio dell’aggiornamento non sappiamo quando effettivamente gli utenti italiani possessori di uno di questo dispositivi inizierà a ricevere la notifica automatica dell’aggiornamento.

Se possedete quindi uno di questi smartphone vi consigliamo di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti del vostro telefono che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Tornando ai vari aggiornamenti firmware basati sul sistema operativo Android 10, il sito Sammobile ha rilasciato di fatto un riassunto sulle novità per ciascuna gamma.

I Galaxy S10 oltre alla patch di sicurezza di novembre 2020 presentano nel change-log alcune ottimizzazioni:

miglioramenti alla stabilità del Wifi;

miglioramenti alla stabilità della fotocamera.

Per quanto riguarda i Galaxy S20 al momento sappiamo che il nuovo firmware, seriale G98xxXXS5BTJ4 ha iniziato la sua diffusione anche in Europa (più nello specifico in Germania).

Nel firmware non ci sono altre novità oltre le patch di sicurezza novembre 2020.

Per i modelli della gamma Galaxy Note 20 il change-log ufficiale parla solo dell’introduzione delle patch di sicurezza.

Non ci sono invece informazioni dettagliate sui firmware della gamma Galaxy Note 10, che avranno ovviamente le nuove patch di sicurezza ma non si esclude che possano essere aggiunte altre novità al riguardo.

Fonte: Via 1 e Via 2