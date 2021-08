Galaxy S10, S20, Galaxy Note 20 e Note 10: aggiornamento ONE UI 3.1.1 iniziato

La serie Galaxy S10, S20, Galaxy Note 20 e Note 10 stanno iniziando a ricevere il nuovo aggiornamento con interfaccia ONE UI 3.1.1 basato su Android 11: i dettagli.

Giusto qualche giorno fa vi avevamo informato che la serie Galaxy S21 aveva iniziato a ricevere il nuovo aggiornamento contenente l’ultima interfaccia ONE UI 3.1.1 negli USA.

Oggi abbiamo le prime conferme che lo stesso aggiornamento sta raggiungendo pure gli smartphone della serie Galaxy S10, S20, Galaxy Note 20 e Note 10.

Serie Galaxy S10, S20, Galaxy Note 20 e Note 10: ecco l’aggiornamento alla ONE UI 3.1.1

Più nello specifico i dispositivi S10 stanno ricevendo il firmware seriale G97xFXXUCFUH3 da 773 megabyte (la x cambia a seconda del modello), la serie S20 sta ricevendo il firmware seriale G98xBXXU9DUH2 da 623 megabyte.

Invece i Galaxy Note 20 stanno ricevendo il firmware seriale N98xBXXU3DUH2 dal peso di 738 megabyte, mentre i Note 10 il firmware seriale N97xFXXU7FUH3 di circa 927 megabyte.

Tutti i nuovi firmware sono basati sul sistema operativo Android 11 e sono scaricabili tramite la classica modalità OTA (over the air).

Essendo un aggiornamento disponibile da poco potrebbero volerci ancora una o due settimane prima che tutti questi dispositivi (compresi quelli venduti in Italia) ricevano la notifica di aggiornamento.

Vi suggeriamo quindi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti del vostro smartphone, che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica, prima di aggiornare è sempre consigliabile:

eseguire un backup dei dati più importanti prima di aggiornare;

iniziare la procedura di download e installazione del nuovo software solo se la batteria ha un’autonomia residua superiore al 50%.

Dal punto di vista delle novità la nuova interfaccia ONE UI 3.1.1 non stravolge l’esperienza d’uso, ma cerca di migliorarla con:

un’interfaccia utente migliorata;

la nuova modalità per andare a dormire;

la protezione da tocco accidentale;

una nuova versione dell’app meteo;

le animazioni e i menu a comparsa si caricano più velocemente;

l”applicazione fotocamera è stata migliorata.

L’interfaccia ONE UI 3.1.1 sostituisce definitivamente la rumoreggiata ONE UI 3.5; quest’ultima sarà sulla carta l’ultima versione basata su Android 11 prima dell’arrivo della ONE UI 4.0 basata su Android 12.

Fonte: Via