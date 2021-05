Galaxy S20 e Note 20: la gamma ottiene la funzionalità camera Dual Recording dei Galaxy S21

Con il recente aggiornamento firmware di maggio 2021 i dispositivi della gamma Galaxy S20 e Galaxy Note 20 ottengono anche la funzionalità camera Dual Recording vista sui Galaxy S21.

Negli scorsi giorni vi avevamo segnalato che i dispositivi della gamma S20 e quelli della gamma Note 20 avevano iniziato a ricevere un nuovo aggiornamento firmware contenente le patch di maggio 2021.

Sorpresa con le patch di maggio 2021 per i dispositivi della Gamma Galaxy S20 e Galaxy Note 20: i dettagli

Oltre alle nuove patch di sicurezza di maggio 2021, sembra che l’azienda coreana abbia inserito una nuova funzionalità per la fotocamera introdotta con l’arrivo dei Galaxy S21.

Stiamo parlando della funzionalità Dual Recording.

La funzionalità “Dual Recording” permette agli utenti di registrare un video utilizzando contemporaneamente la fotocamera anteriore e quella posteriore.

Gli utenti poi possono scegliere quale delle due fotocamere utilizzare come schermata principale e quella invece da impostare a finestra mobile.

Ecco un video che spiega in maniera semplice come funziona questa modalità per la camera:

Al momento questa funzionalità è stata attivata sui Galaxy S20, S20 +, S20 Ultra, Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra, ma non sappiamo se arriverà sui Galaxy S20 FE.

Nella lista potrebbero essere inclusi in futuro pure gli smartphone pieghevoli, dato che anche quest’ultimi fanno parte dei dispositivi “premium” di Samsung.

Se quindi il vostro dispositivo S20 o Note 20 nei prossimi giorni si aggiornerà con le patch di maggio 2021, controllate anche la sezione fotocamera per provare questa nuova funzione Dual Recording.

