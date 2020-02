Galaxy S20 e S20 Plus ufficiali: prezzo (Italia) e caratteristiche

Ufficializzati i nuovi Samsung Galaxy S20 e S20 Plus con connettività mobile 4G o 5G: le loro caratteristiche principali e il prezzo di vendita in Italia.

Ecco i nuovi smartphone top di gamma di Samsung che potranno sfruttare anche la tecnologia mobile 5G, ma saranno disponibili anche con la vecchia tecnologia 4G: i Galaxy S20.

Vi abbiamo già parlato delle principali caratteristiche del Galaxy S20 Ultra, con fotocamera principale da 108MP, ora parliamo dei modelli S20 e S20 Plus.

Rispetto alla precedente generazione di Galaxy S10, si può notare che i nuovi S20 presentano miglioramenti dal punto di vista della multimedialità, delle prestazioni, dell’autonomia con una batteria più potente e un display più reattivo.

Samsung Galaxy S20 Plus

Display

Il Galaxy S20 Plus si presenta con un nuovo display Dynamic Amoled da 6.7 pollici di diagonale e risoluzione nativa QHD+ 1440p+, supporto all’HDR10+ e con il nuovo refresh rate a 120Hz.

Samsung ha allungato il display con un formato in 20:9, quindi il nuovo S20 Plus risulta essere un po’ più lungo e un po’ più stretto rispetto al S10 Plus.

Sotto il display è posizionato lo scanner per le impronte digitali con tecnologia ultrasuoni.

Multimedialità

Lato multimediale troviamo come fotocamera principale un nuovo sensore fotografico da 12MP con grandezza pixel da 1.8µm e apertura lenti f/1.8.

Questo sensore gode della stabilizzazione ottica dell’immagine OIS.

Abbinato al sensore principale troviamo un teleobiettivo da ben 64MP, che secondo quanto riportato da Samsung permette uno zoom ottico 3X e uno zoom ibrido (ottico + digitale) 30X.

Anche il teleobiettivo gode della stabilizzazione OIS, e ha un apertura lenti f/2.0.

La fotocamera principale da 12MP non è il sensore responsabile per la registrazione dei video che adesso raggiungono lo standard a 8K: la camera utilizzata è infatti il teleobiettivo da 64MP.

Troviamo poi un terzo sensore, un grandangolare da 12MP (120 gradi) e un quarto sensore DepthVision per gli effetti ritratto e di profondità.

Per gli amanti dei selfie la camera anteriore ha un sensore da 10MP, lo stesso utilizzato sui precedenti Galaxy Note 10 e Galaxy S10.

Processore e memoria

All’interno del Galaxy S20 Plus troviamo il chipset Snadpragon 865 per il mercato USA, e il chipset Exynos 990 per il mercato europeo (compresa l’Italia).

Supportano entrambi la connettività 5G, ma verranno vendute anche le varianti più “economiche” che supportano solo la connettività LTE 4G.

La versione base ha 8GB di ram e 128GB di memoria interna, mentre la versione più potente ha 12GB di ram e 256GB di memoria interna.

La memoria interna è comunque espandile, data la presenza di uno slot per microSD fino a 1TB.

Connettività e batteria

Lato connettività troviamo il nuovo standard Wifi 6 Dual Band, il Bluetooth 5.0, il chipset NFC, la radio FM, la porta USB Type C, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO.

Il Galaxy S20 Plus viene alimentato da una batteria interna da 4500 mAh che supporta la ricarica rapida fino a 25W via cavo e una ricarica wireless fino a 15W.

Design e dimensioni

Da quello che sappiamo il modello S20 Plus sarà commercializzato nei colori Cloud Blue, Cosmic Gray e Cosmic Black, ha una scocca di dimensioni pari a 161.9 x 73.7 x 7.8 mm per un peso di 188 grammi.

Troviamo rifinitura in vetro sulla scocca costruita in metallo.

Prezzo e disponibilità in Italia

Il prezzo in Italia del modello S20 Plus 4G da 8GB di ram e 128GB di rom è pari a 1029 euro, mentre la versione 5G con 12GB di ram sale a 1129 euro.

Se invece volete acquistare la versione 5G con 12GB di ram e 512GB di rom il prezzo sale a 1279 euro.

Nel caso vogliate prenotare il modello Galaxy S20 Plus entro l’8 marzo 2020 sul sito ufficiale Samsung, riceverete in regalo le Galaxy Buds+ del valore di circa 170 euro.

Samsung Galaxy S20

Il Galaxy S20 rispetto al modello S20 Plus presenta alcune differenze che adesso vi andiamo ad elencare:

Ha un display più piccolo da 6.2 pollici di diagonale; Viene venduto solo nella versione con 128GB di memoria interna; Ha una batteria più piccola da 4000 mAh; Non ha il sensore DepthVision per gli effetti ritratto e di profondità sulla scocca posteriore. Ha dimensioni pari a 151.7 x 69.1 x 7.9 mm e pesa 163 grammi.

Il resto del comparto hardware, processore, tecnologia display a 120hz, camera principale, teleobiettivo da 64MP, ricarica rapida etc è identico al modello S20 Plus.

Il Galaxy S20 viene venduto nelle colorazioni Cosmic Cray, Cloud Blue Cloud White (il colore Pink non è disponibile in Italia) al prezzo di 929 euro nella sua versione 4G (8Gb di ram e 128GB di rom), mentre nella versione 5G (12GB di ram e 128Gb di rom) il prezzo sale a 1029 euro.

Anche in questo caso chi lo prenota prima dell’8 marzo 2020 riceverà in regalo le Galaxy Buds+.