Galaxy S20 FE 5G l’aggiornamento di Aprile 2021 risolve tutti i problemi al touchscreen?

Disponibile un nuovo aggiornamento firmware per il Samsung Galaxy s20 FE 5G che promette di risolvere tutti i problemi del touchscreen: i dettagli.

Chi possiede un Galaxy S20 FE sicuramente è molto contento del suo dispositivo, considerato che è uno degli smartphone più venduti da Samsung negli ultimi 6 mesi per fascia di prezzo.

C’è però un problemuccio che affligge un certo numero di questi smartphone: il touch screen non è sempre preciso.

Samsung ha già rilasciato una serie di patch correttive nelle ultime settimane, ma pare che non tutti i dispositivi abbiano reagito al meglio e certi bug sono rimasti.

Samsung Galaxy S20 FE 5G si aggiorna con un nuovo firmware aprile 2021: risolti definitivamente i problemi al touchscreen?

Da quello che sappiamo Samsung ha iniziato a rilasciare da pochi giorni un nuovo aggiornamento con firmware seriale G781BXXU2CUD1 per la versione 5G ma che dovrebbe arrivare presto pure sulla versione 4G.

Il firmare si basa sul sistema operativo Android 11.

Secondo quanto riportato dal change-log ufficiale questo aggiornamento dovrebbe migliorare la stabilità del touchscreen, oltre a quella del sistema operativo.

Di fatto si spera che questa patch risolva in maniera definita il problema del touchscreen su alcuni sfortunati acquirenti di un S20 FE.

Insieme al fix per il touchscreen, vengono installate pure le nuove patch di sicurezza rilasciate da Google nel mese di aprile 2021.

Nella patch ufficiale Google ha risolto 30 falle, classificate come di rischio alto, e 5 falle classificate come critiche.

In aggiunta alle falle risolte da Google, Samsung ha risolto 21 problemi riscontrati nel proprio software che variano da falle sull’algoritmo di crittografia, a politiche di esecuzione configurate in modo non del tutto giusto, eccetera.

Si tratta sostanzialmente di una patch piuttosto importante dal punto di vista della sicurezza, quindi va fatta il prima possibile.

Potete farvi un idea completa della patch di sicurezza sul sito ufficiale Samsung.

Non sappiamo quando l’aggiornamento in questione sarà distribuito per tutti i Galaxy S20 FE venduti in Italia: potrebbero volerci ancora una o due settimane di attesa.

Eventualmente fateci sapere se lo avete già ricevuto!

Fonte: Via