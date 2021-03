Galaxy S20 FE 5G ottiene alcune funzioni camera del Galaxy S21: aggiornamento fine marzo 2021

Il Samsung Galaxy S20 FE 5G sta ricevendo in queste ore in Italia un nuovo aggiornamento firmware che contiene alcune delle funzionalità per la camera viste sui Galaxy S21.

Alcune delle novità in termini di funzionalità introdotte nella camera dei più recenti Galaxy S21 stanno arrivando anche sui Galaxy S20 FE 5G.

Samsung Galaxy S20 FE 5G si aggiorna con alcune funzioni camera del Galaxy S21: i dettagli

Di recente l’azienda coreana ha infatti iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware, seriale G781BXXU2CUC6 e basato su Android 11, in alcuni paesi d’Europa.

Fortunatamente l’aggiornamento in questione sembra che sia già scaricabile anche in Italia, ma ovviamente potrebbero volerci ancora alcuni giorni prima che tutti gli utenti ricevano la notifica di aggiornamento.

Se non avete ricevuto ancora la notifica automatica di aggiornamento, vi consigliamo di controllare manualmente nel menù impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Per il modello con sola connettività LTE 4G i tempi di aggiornamenti potrebbero essere leggermente più lunghi rispetto al modello 5G.

Quali sono le novità introdotte con il nuovo firmware di fine marzo 2021 sui Galaxy S20 FE 5G?

Dai primi feedback sul S20 FE sono state aggiunte queste funzionalità già viste sui Galaxy S21:

Nuovi effetti in modalità ritratto;

La fotocamera ultra-grandangolare può accedere alla modalità PRO.

Sfortunatamente non sono stati aggiunte al momento altre interessanti funzionalità dei Galaxy S21, come ad esempio l’acquisizione di ritratti in condizioni di scarsa illuminazione, la vista da Registra (Director’s View) e la scelta manuale del tempo di esposizione massimo in modalità notte.

Fonte: Via