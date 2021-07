Galaxy S20 FE e Galaxy Note 10 Lite si aggiornano alle patch di luglio 2021

Samsung sta aggiornando alle recenti patch di luglio 2021 i Galaxy S20 FE e i Galaxy Note 10 Lite: ecco i dettagli conosciuti al momento.

Giusto ieri vi avevamo informato che una serie di smartphone Galaxy hanno iniziato a ricevere a livello internazionale le nuove patch di luglio 2021.

Per gli interessati questa è la lista iniziale degli smartphone Galaxy che si stanno aggiornando.

Oltre agli smartphone elencati nella lista, si sono aggiunti oggi il Galaxy S20 FE e il Galaxy Note 10 Lite.

Samsung Galaxy S20 FE e Galaxy Note 10 Lite iniziano ad aggiornarsi alle nuove patch di luglio 2021

Per la precisione il modello S20 FE è quello con connettività LTE e sta ricevendo tramite modalità OTA (over the air) il nuovo firmware seriale G780FXXU4CUG1.

Invece il Note 10 Lite sta ricevendo sempre tramite OTA il nuovo firmware seriale N770FXXS7EUF2.

Entrambi i nuovi firmware sono basati sul sistema operativo Android 11 con interfaccia personalizzata ONE UI 3.1.

Sfortunatamente non abbiamo a disposizione il change-log ufficiale dei cambiamenti, ma entrambi i telefoni stanno ricevendo le nuove patch di sicurezza di luglio 2021.

Per quanto riguarda i fix di sicurezza, questi sembrano essere 20 di cui alcuni riguardano la connettività Bluetooth: Bollettino Samsung Luglio 2021

Si pensa comunque che oltre alle nuove patch di sicurezza 2021 sia stato risolto il problema che affliggeva diversi smartphone Galaxy riguardo il funzionamento di Android Auto.

Considerato che in nuovi aggiornamenti si stanno diffondendo da poche ore, potrebbero volerci ancora alcuni giorni (anche un paio di settimane) prima che tutti i Galaxy S20 FE e Galaxy Note 10 Lite ricevano la notifica di aggiornamento.

Vi consigliamo comunque di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti del vostro smartphone Samsung, che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Fonte: Via 1 e Via 2