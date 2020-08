Galaxy S20 FE il successore del Galaxy S10 Lite: rumors su prezzo e specifiche

Samsung sta lavorando al successore dell’attuale Galaxy S10 Lite: il suo nome è il Galaxy S20 FE e questi sono i dettagli al momento conosciuti.

La gamma Galaxy S20 entro la fine dell’anno, alcuni esperti indicano ad ottobre 2020, si allargherà con un nuovo prodotto: il Galaxy S20 FE (Fan Edition).

Il modello S20 FE sulla carta sarà il diretto successore dell’attuale Galaxy S10 Lite, e a differenza di quest’ultimo uscirà anche con il modem 5G.

Samsung Galaxy S20 FE: rumors e dettagli conosciuti

Del nuovo modello FE sul web abbiamo già un discreto numero di informazioni: dal design al prezzo di vendita.

Risultano ancora abbastanza generiche invece le informazioni sul comparto hardware.

Lato design si è già diffuso su internet un primo video render 3D a 360 gradi del Galaxy S20 FE:

Come potete vedere dal video il telefono presenta un display con forellino frontale in alto al centro per contenere la fotocamera selfie, mentre sulla scocca posteriore troviamo il modulo fotografico con 3 sensori principali e il flash LED.

Altra notizia fresca è il prezzo di vendita di questo S20 FE, che è stato inserito nel database di un rivenditore canadese.

Da quello che possiamo leggere, il nuovo dispositivo di Samsung nella sua variante 5G, dovrebbe debuttare in Canada a 1145 dollari canadesi che al cambio attuale fanno 733 euro.

Ovviamente non è ancora il prezzo ufficiale di Samsung, ed essendo una prevendita può considerarsi abbastanza gonfiato rispetto a quello di listino.

Dal punto di vista dell’hardware non ci sono ancora notizie particolarmente esatte, e queste al momento sono solo supposizioni:

Display da 6.4-.6.5 pollici di diagonale con risoluzione nativa FHD+ e frequenza di aggiornamento a 120Hz;

Sensore fotografico principale da 12MP;

Grandangolare da 12MP

Teleobiettivo da 8MP con zoom ottico 3X;

Batteria interna da 4500 mAh;

Chipset Snapdragon 865 o Exynos 990.

Infine alcune voci di corridoio affermano che il Galaxy S20 FE (Fan Edition) uscirà sul mercato nelle seguenti colorazioni: blu scuro, lavanda, verde cielo, rosso, bianco e arancione.

Dato che non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.