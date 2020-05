Galaxy S20 Plus ha il nuovo colore Aura Blue, ma a che prezzo!

Samsung ha presentato una nuova variante di colore per il suo top di gamma Galaxy S20 Plus: ecco la scocca Aura Blue. Peccato che il prezzo salga!

Oggi Samsung ha ufficializzato un nuovo colore destinato al suo smartphone top di gamma Galaxy S20 Plus: si tratta di una variante di blu scuro chiamato Aura Blue.

Samsung Galaxy S20 Plus nuovo colore Aura Blue: l’esclusività si paga a caro prezzo

Si tratta di un colore che riprende molto quello già visto sull’attuale Galaxy Note 10 Plus,colore che fu lanciato in passato come un esclusiva per i consumatori europei.

Sfortunatamente il nuovo colore destinato all’S20 Plus sembra essere un esclusiva per gli operatori telefonici mobili Tele2 e T-Mobile dell’Olanda.

L’esclusività del nuovo colore però si pagherà: il prezzo di listino del S20 Plus Aura Blue infatti è più elevato rispetto a quello degli altri colori.

I due operatori telefonici olandesi infatti al momento lo propongono al prezzo di 1.349 euro, ben 249 euro in più rispetto al listino “normale”.

Non ci sono informazioni se e quando Samsung deciderà di ampliare la diffusione del nuovo colore Aura Blue anche in altri mercati europei.

Di certo se tale esclusività costerà ancora quasi 250 euro in più di listino, difficilmente l’azienda coreana troverà molti consumatori disposti a pagare tale somma.

Fonte: Notizia ufficiale Samsung Olanda