Galaxy S20 registrazione 8K: i dettagli tecnici (spazio e limiti)

Quanto occupa in termini di spazio la registrazione video in 8K sui nuovi Samsung Galaxy S20? Ci sono limitazioni? Ecco le cose che dovete sapere.

Se non lo sapete ancora, vi ricordiamo che ieri Samsung ha presentato al grande pubblico il nuovo trio di smartphone top di gamma Galaxy S20, S20 Plus e S20 Ultra.

Gamma Samsung Galaxy S20: i dettagli tecnici sulla registrazione video in formato 8K

Tra le novità introdotte c’è pure la nuova registrazione video in formato 8K, il futuro standard che prenderà piede nei dispositivi mobili e nelle televisioni dei prossimi anni.

Al momento i Galaxy S20 posso registrare video a 8K (7680 x 4320 pixel) a 24 fps, quindi non ancora a 60 fps: in quest’ultimo caso ci saranno i video in formato 4K.

Secondo le informazioni rilasciate ufficialmente da Samsung un minuto di registrazione video in 8K occuperebbe circa 600 megabyte di spazio di archiviazione.

I 600 megabyte al minuto si ottengono se viene applicato il codice di registrazione HEVC (H265) che dovrebbe essere il codec di default (non si sa se si potrà cambiare).

La registrazione 8K rispetto alla registrazione in 4K occupa circa poco meno del doppio di spazio ogni minuto: infatti 1 minuto di registrazione in 4K sui Galaxy S10 occupa circa 350 megabyte.

Samsung ha affermato che la registrazione in 8K sui Galaxy S20 sarà limitato ad un massimo di 5 minuto a video.

Si tratta di una limitazione già vista sui video in formato 4K a 60 fps (5 minuti), o sui video in 4K a 30 fps (massimo 10 minuti).

Queste limitazioni valgono sia sui dispositivi con chipset Snapdragon 865 (modelli venduti negli USA) o con chipset Exynos 990 (quelli venduti in Europa/Italia).

Sulla carta quindi sul mercato gli utenti saranno in grado di trovare alcune microSD abbastanza veloci che permetteranno la registrazione video 8K direttamente su MicroSD e non su memoria interna.

Ovviamente tale soluzione sarà valida per chi acquisterà un Galaxy S20 con 128GB di memoria interna, e non la versione fino a 512GB di rom di un S20 Plus o S20 Ultra.

Fonte: Via