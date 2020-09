Galaxy S20 riceve Android 11 con One UI 3.0 in Beta per Sviluppatori

Samsung ha rilasciato la rom beta sviluppatori di Android 11 con la ONE UI 3.0 per i dispositivi della gamma Galaxy S20, ma al momento solo in Corea del Sud e USA.

Buone notizie per tutti i possessori italiani (e non) di uno smartphone che fa parte della gamma Galaxy S20 di Samsung.

Samsung rilascia la beta per sviluppatori di Android 11 con ONE UI 3.0 per i suoi Galaxy S20: ma non per tutti

Oggi infatti abbiamo le prime conferme ufficiali che l’azienda Coreana ha iniziato a diffondere in Corea del Sud e negli USA la prima rom beta per sviluppatori basata sul sistema operativo Android 11.

Ovviamente con l’arrivo di Android 11 Samsung implementerà la nuova interfaccia personalizzata ONE UI 3.0.

Grazie alla rom beta gli sviluppatori potranno effettuare prove e controlli di compatibilità per le loro applicazioni su i dispositivi della gamma Galaxy S20.

Al momento non ci sono ancora indicazioni dell’arrivo di un eventuale beta per sviluppatori dedicata agli altri smartphone top di gamma di Samsung: la gamma Galaxy Note 20.

Sulla carta anche per questi dispositivi Samsung predisporrà una beta per sviluppatori, quindi bisognerà solo pazientare per future informazioni.

Va comunque ricordato che oggi 9 settembre 2020 è stato rilasciato ufficialmente in versione definitiva e stabile Android 11 per tutti i Google Pixel.