Galaxy S20, S20 Plus e S20 Ultra prezzi prevendita in Corea svelati

Potete farvi già un idea dei prezzi ufficiali di Samsung per i suoi prossimi Galaxy S20, S20 Plus e S20 Ultra in Corea del Sud per il periodo di pre-vendita.

Sappiamo che Samsung annuncerà il prossimo giovedi 11 febbraio 2020 la nuova gamma di smartphone Galaxy S20, e che inizierà il periodo di pre-vendita già dal 14 febbraio 2020.

Samsung Galaxy S20, S20 Plus e S20 Ultra: questi i prezzi ufficiali di pre-vendita in Corea del Sud

A poco meno di una settimana dal loro annuncio ufficiale, dalla Corea del Sud sono arrivate interessanti informazioni che sono da considerarsi quasi certamente attendibili.

Le informazioni in questione riguarda il prezzo di vendita dei tre nuovi modelli in arrivo.

Secondo quanto dichiarato dalla fonte il Samsung Galaxy S20 (il modello base) avrà un prezzo di listino in Corea del Sud di 1.25 milioni di Won che al cambio attuale fanno circa 955 euro.

Il Galaxy S20 Plus (la versione intermedia) costerà invece 1.35 milioni di Won che risultano al momento circa 1032 euro.

Infine se volete acquistare la versione più evoluta tecnologicamente, ovvero il Galaxy S20 Ultra il prezzo sale a 1.6 milioni di Won della Corea del Sud che sono al cambio attuale ben 1223 euro.

La versione S20 e S20 Plus hanno 128GB di memoria interna base, mentre la versione S20 Ultra ha 256GB di rom; tutti e tre i modelli utilizzeranno 12GB di ram.

Si presuppone che questi prezzi facciano riferimento ai modelli con connettività 5G.

Non ci sono ancora informazioni sui prezzi che Samsung applicherà in Italia, ma considerato che da noi le tasse sono più elevate, aspettatevi un incremento di almeno 50-80 euro rispetto ai prezzi attuali.

