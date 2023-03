Galaxy S20, S21, Note 20 ottengono l’Auto Lens Switching con Camera Assistant

I Samsung Galaxy S20, S21, Galaxy Note 20, Z Fold 4 e Z Fold 3 ottengono la funzionalità Auto Lens Switching con Camera Assistant tramite l’aggiornamento dell’applicazione.

Quando Samsung ha lanciato sul mercato i Galaxy S22 ha introdotto un’applicazione chiamata Camera Assistant, successivamente diffusa anche su un numero crescente di Smartphone Galaxy.

Serie Galaxy S20, S21, Note 20 e altri ottengono la funzionalità Auto Lens Switching su Camera Assistant

Oggi abbiamo la conferma che una funzionalità della Camera Assistant disponibile solo sui Galaxy S22 e Galaxy S23, chiamata Auto Lens Switching è finalmente utilizzabile anche su altri dispositivi.

La lista degli smartphone che adesso la supportano include:

Serie Galaxy S20

Serie Galaxy S21

Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra

e Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Fold 3

Tutti questi smartphone devono comunque essere aggiornati prima alla versione software ONE UI 5.1 per avere una compatibilità al 100% della nuova funzione su Camera Assistant.

La versione compatibile con ONE UI 5.1 della Camera Assistant è la 1.1.01.0 che potete scaricare direttamente dal Galaxy App Store ufficiale.

Ma quali sono i benefici della funzionalità Auto Lens Switching su Camera assistant di Samsung?

L’Auto Lens Switching (Cambio obiettivo automatico) viene attivata come impostazione predefinita su tutti gli smartphone Galaxy compatibili.

Di fatto gli utenti attraverso l’applicazione nativa della camera potranno passare automaticamente dall’obiettivo principale al teleobiettivo (e viceversa) in base all’illuminazione ambientale disponibile.

Questo viene fatto perché di solito i teleobiettivi sugli smartphone non hanno un’apertura ampia come la fotocamera principale e le dimensioni del sensore sono inferiori: in sostanza il teleobiettivo non permette di catturare lo stesso livello di luce della fotocamera principale.

Quindi quando lo smartphone rileva situazioni ambientali con scarsa luminosità per ottimizzare i risultati passerà automaticamente da un teleobbiettivo alla fotocamera principale.

Ovviamente l’utente sarà in grado di disattivare in qualsiasi momento questa funzionalità automatica se vorrà gestire manualmente le fotocamere.

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su TWITTER, su GOOGLE NEWS, FACEBOOK, Su Telegram per le Offerte e Coupon