Galaxy S20: Samsung supervaluta il vostro smartphone usato fino a 330 euro

Potete acquistare i nuovi Samsung Galaxy S20 con uno sconto (immediato + rimborso) fino a 330 euro supervalutando il vostro smartphone usato.

Per chi non lo sapesse ancora Samsung giusto ieri ha presentato i suoi nuovi smartphone android top di gamma: i Galaxy S20, il Galaxy S20 Plus e il Galaxy S20 Ultra.

Al momento i dispositivi in questione sono prenotabili sul sito ufficiale di Samsung, dato che la commercializzazione (spedizione-vendita) inizierà online e nei negozi fisici italiani solo dal 13 marzo 2020.

Il Galaxy S20 ha un prezzo di listino a partire da 929 euro, il modello S20 Plus da 1029 euro mentre il modello S20 Ultra da 1379 euro.

Samsung supervaluta il vostro smartphone usato fino a 330 euro se acquistate un nuovo Galaxy S20: i dettagli

Se siete interessati all’acquisto, ricordandovi che chi acquista nel periodo di prevendita otterrà in regalo gli auricolari wireless Galaxy Buds+ dal valore commerciale di 170 euro, è in corso pure una promo per la supervalutazione del vostro smartphone usato.

Infatti tutti i clienti che acquisteranno uno di questi tre smartphone dal 11 febbraio 2020 fino al 30 aprile 2020 potranno ricevere uno sconto (immediato + rimborso) fino a 330 euro dando indietro il vecchio telefono.

La promozione in questione è al momento disponibile solo tramite il sito ufficiale di Samsung, ma non è detto che nelle prossime settimane venga ampliato anche a rivenditori terzi (Mediaworld, Unieuro, Euronics eccetera).

Lo sconto è composto da due parti: uno sconto immediato (viene tolto subito dal prezzo nella cassa) e un rimborso che sarà corrisposto da Samsung sul conto corrente del cliente.

La procedura può essere brevemente così descritta:

L’utente indica sul sito Samsung lo smartphone usato che vuole permutare e supervalutare per ottenere lo sconto (si ottiene subito il primo sconto alla cassa); Il cliente poi invia a Samsung il suo smartphone usato seguendo le indicazioni che gli sono pervenute via email; Samsung valuterà lo smartphone usato ricevuto e applicherà, se tutto va bene, il rimborso direttamente sul conto corrente fornito dall’utente entro 30 giorni.

Quali sono gli smartphone usati che vengono supervalutati da Samsung nella promo dedicata ai nuovi Galaxy S20?

Al momento il numero degli smartphone destinati alla promo supervalutazione sono limitati a quest’elenco con le seguenti valutazioni:

SAMSUNG: SCONTO IMMEDIATO + VALORE DELLA VALUTAZIONE

Galaxy Note 10 75,00 € + 255,00 €

Galaxy Note 10+ 75,00 € + 255,00 €

Galaxy Note 9 30,00 € + 200,00 €

Galaxy Note 8 35,00 € + 95,00 €

Galaxy S10+ 115,00 € + 215,00 €

Galaxy S10 125,00 € + 205,00 €

Galaxy S10e 55,00 € + 175,00 €

Galaxy S9+ 84,00 € + 146,00 €

Galaxy S9 93,00 € + 137,00 €

Galaxy S8+ 61,00 € + 119,00 €

Galaxy S8 70,00 € + 110,00 €

Galaxy S7 edge 75,50 € + 54,50 €

Galaxy S7 80,00 € + 50,00 €

Galaxy S6 edge+ 34,50 € + 45,50 €

Galaxy S6 edge 37,50 € + 42,50 €

Galaxy S6 46,50 € + 33,50 €

iPhone X 55,00 € + 275,00 €

iPhone XR 55,00 € + 275,00 €

iPhone XS 25,00 € + 305,00 €

iPhone 8 Plus 29,00 € + 182,00 €

iPhone 8 32,40 € + 158,60 €

iPhone 7 Plus 33,60 € + 151,40 €

iPhone 7 60,00 € + 125,00 €

iPhone 6S Plus 91,50 € + 71,50 €

iPhone 6S 50,50 € + 61,50 €

iPhone 6 Plus 42,50 € + 61,50 €

iPhone 6 61,00 € + 43,00 €

Mate 30 Pro 88,00 € + 175,00 €

P30 Pro 95,00 € + 135,00 €

P30 67,00 € + 119,00 €

P 30 Lite 83,00 € + 103,00 €

Mate 20 Pro 61,00 € + 119,00 €

Mate 20 54,80 € + 104,00 €

Mate 20 lite 20,00 € + 90,00 €

P20 Pro 25,00 € + 105,00 €

P20 13,50 € + 96,50 €

P20 Lite 27,00 € + 43,00 €

P10 Plus 18,50 € + 61,50 €

P10 18,50 € + 51,50 €

Mate 10 Pro 18,50 € + 71,50 €

P9 Plus 27,00 € + 33,00 €

P9 37,00 € + 23,00 €

Mate 9 37,00 € + 23,00 €

G5 27,00 + € 33,00 €

G6 24,50 + € 55,50 €

V30 18,50 + € 81,50 €

Per conoscere tutti i dettagli della promozione in questione vi preghiamo di leggere integralmente tutto il regolamento ufficiale di Samsung.