Galaxy S20 Ultra: aggiornamento risolve il bug dello schermo verde

Samsung ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento fix per il problema del display verde sul Galaxy S20 Ultra: i dettagli sul nuovo firmware.

Non molti giorni fa un certo numero di possessori di un Galaxy S20 Ultra ha iniziato a rincontrare un singolare problema con il proprio smartphone: il display assumeva delle tonalità verde accese.

Ne avevamo parlato anche noi in un nostro precedente articolo con alcune immagini di esempio.

Samsung Galaxy S20 Ultra il bug dello schermo verde è stato risolto: aggiornamento disponibile

Oggi abbiamo la conferma che Samsung ha finalmente individuato e risolto il problema dello schermo verde sul modello S20 Ultra con chipset Exynos, e ha iniziato a rilasciare un aggiornamento fix.

L’aggiornamento fix in questione si è già diffuso in Olanda con il firmware seriale G988BXXU1ATD3 tramite la classica modalità OTA (over the air).

Il fix in questione ha un peso di circa 154 Megabyte, è ovviamente basato su Android 10 e non modifica le patch di sicurezza rimaste a quelle di aprile 2020.

Non dovrebbero passare molti giorni prima che la diffusione diventi capillare in Europa e comprenda pure i dispositivi venduti in Italia.

Vi ricordo che il bug dello schermo verde sui Galaxy S20 Ultra si presentava in determinate circostanze dopo un aggiornamento firmware passato:

Quando il display era impostato con la frequenza di aggiornamento a 120Hz;

Nel caso in cui la luminosità del pannello fosse stata inferiore al 25%;

Quando la batteria residua risultava inferiore al 5% (risparmio energetico attivo quindi);

Durante l’utilizzo di determinate applicazioni, tra cui le più famose Telegram, Snapchat e pure l’app Fotocamera.

In conclusione se possedete un S20 Ultra e avete questo problema, portate ancora un po’ di pazienza e scaricare l’aggiornamento fix il prima possibile.

