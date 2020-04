Galaxy S20 Ultra con chip Exynos ha problemi di autofocus e surriscaldamento? Il video

Alcuni utenti si lamentano di problemi di autofocus e di surriscaldamento sul costoso Samsung Galaxy S20 Ultra con chipset Exynos: un video dimostra un esempio pratico.

Non molto tempo fa Samsung ha rilasciato un nuovo aggiornamento firmware che sulla carta doveva risolvere alcuni problemi nella gestione dell’autofocus della fotocamera da 108MP del Galaxy S20 Ultra.

Di fatto i nuovi aggiornamenti sembrano non essere del tutto adeguati a risolvere alcuni problemi relativi all’autofocus sui Galaxy S20 Ultra con chipset Exynos.

Secondo varie segnalazioni da parte degli utenti, l’autofocus su alcuni dispositivi sembra essere ancora troppo lento e in alcuni (come ne video qua sotto) in certe situazioni non riescono a mantenere il fuoco continuo su un oggetto a certe distanze.

Seriously the Exynos variant has disappointed me soo much Poor battery life poor performance heats like hell. This is really a sh*t of a phone with that crappy $1400 price tag. Never Samsung again. pic.twitter.com/tmVpfOJdEg

— Dawood (@pegasaie) April 9, 2020