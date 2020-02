Galaxy S20 Ultra tempi di ricarica rapida: 25W (standard) vs 45W (fast)

Quali sono i tempi di ricarica rapida del nuovo Galaxy S20 Ultra confrontando il caricabatteria da 25W (in dotazione) e quello fast da 45W (optional a pagamento)?

Il Samsung Galaxy S20 Ultra dispone di una tecnologia che permette di ricaricare la batteria interna da 5000 mAh ad una velocità massima via cavo pari a 45W.

Galaxy S20 Ultra ricarica rapida da 25W vs 45W: quali sono le differenze reali?

Però quando acquisterete lo smartphone all’interno della confezione non troverete un caricabatteria compatibile con tale velocità, ma un caricabatteria con potenza massima da 25W.

In poche parole se volete ottenere la velocità massima di ricarica rapida sul vostro S20 Ultra dovete giocoforza acquistare il caricabatteria da 45W che Samsung vi venderà come accessorio.

Il caricabatteria da 45W ha un costo che dovrebbe aggirasi intorno ai 45 euro sul sito ufficiale Samsung.

Conviene sostenere questa spesa aggiuntiva? Vediamo se il maggior costo giustifica la velocità di ricarica più veloce.

La batteria da 5000 mAh del Samsung Galaxy S20 Ultra con il caricabatteria da 25W che trovate in confezione si ricarica:

al 32% in 15 minuti di ricarica;

al 62% dopo 30 minuti di ricarica;

raggiunge l’89% dopo 45 minuti di ricarica;

arriva al 100% di ricarica dopo 59 minuti.

Se invece utilizzate il caricabatteria fast da 45W, questi sono i tempi della ricarica della batteria da 5000 mAh sul S20 Ultra:

in 15 minuti la ricarica arriva al 37%;

dopo 30 minuti la ricarica è pari al 70%;

in 45 minuti si raggiunge una ricarica del 92%;

la batteria viene ricaricata al 100% dopo 59 minuti.

Da questo test si evince chiaramente che tra il caricabatteria da 25W e quello da 45W le prestazioni non sono molto distanti, e anzi quasi nulle nella ricarica completa da zero a cento.

Il caricabatteria da 45W è utile solamente quando si effettuano ricariche brevi, con un guadagno percentuale tra il 5-8% rispetto al caricabatteria da 25W.

Se siete un utente con esigenze medie il caricabatteria da 45W non ci sembra un accessorio utile per voi, se invece volete il top allora potete acquistarlo ma noi non lo consigliamo.

Fonte: Test