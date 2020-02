Galaxy S20 Ultra vs Galaxy Note 10 Plus: la ricarica rapida a 45W è più efficiente

Quali sono i tempi ufficiali della ricarica rapida sul nuovo Samsung Galaxy S20 Ultra rispetto a quelli del Galaxy Note 10 Plus? La ricarica da 45W è più efficiente.

Con l’arrivo dei nuovi Samsung Galaxy S20, l’azienda coreana ha lanciato il modello S20 Ultra che oltre a inglobare un comparto multimediale migliore, ha pure una ricarica rapida più veloce ed efficiente.

Samsung Galaxy S20 Ultra: la ricarica rapida da 45W è più efficiente di quella del Galaxy Note 10 Plus

Infatti il Galaxy S20 Ultra dispone di una ricarica rapida via cavo che può raggiungere i 45W, ma attenzione non è la stessa già vista sul Note 10 Plus.

Il Note 10 Plus infatti pur avendo una ricarica rapida nominale via cavo pari a 45W, ha tempi di ricarica più lenti rispetto all’attuale S20 Ultra.

Il Note 10 Plus ricarica la batteria interna da 4300 mAh attraverso il caricabatteria (opzionale) da 45W in poco meno di un ora.

Analizzando invece la ricarica rapida del Galaxy S20 Ultra, quest’ultimo impiega circa 58 minuti per ricaricare da zero a cento la propria batteria interna da 5000 mAh.

In sostanza la ricarica rapida da 45W del S20 Ultra ha un efficienza migliore rispetto alla ricarica rapida implementata in passato sul Note 10 Plus.

L’S20 Ultra quindi mantiene una ricarica più costante e veloce sopratutto nella fase finale di ricarica, ovvero quando la batteria è quasi carica, riducendo di fatto i tempi rispetto al Note 10 Plus.

Va ricordato comunque che come sul Note 10 Plus, anche nella scatola del Galaxy S20 Ultra non troverete il caricabatteria da 45W che rimane un accessorio opzionale a pagamento.

Nella scatola del nuovo top di gamma coreano è infatti presente un caricabatteria rapido limitato ad una potenza massima da 25W.

