Galaxy S21 e S21 Plus ufficiali: le caratteristiche e il prezzo in Italia

Ufficializzati da Samsung i Galaxy S21 e 21 Plus: queste sono le loro principali caratteristiche tecniche, le differenze e il prezzo di vendita in Italia.

Oggi Samsung ha ufficializzato i nuovi smartphone della gamma Galaxy S21.

Oltre al Galaxy S21 Ultra, queste sono le sue specifiche hardware e il prezzo di vendita, sono stati presentati i modelli S21 e S21 Plus.

Samsung Galaxy S21 e S21 Ufficiali: caratteristiche principali e prezzo di vendita in Italia

Display e design

I Galaxy S21 si differenziano dai modelli S21 per alcuni aspetti del design.

I primi infatti hanno una scocca posteriore in plastica con rifinitura Glasstic e un frame in metallo, mentre i modelli S21 Plus hanno una scocca con rifinitura in vetro Gorilla Glass Victus e un bordo in metallo.

Il display del S21 è il più piccolo della gamma, dato che ha dimensioni da 6.2 pollici di diagonale, mentre il modello S21 Plus ha un pannello da 6.7 pollici.

La tecnologia dei display è uguale su entrambi i pannelli:

Dynamic Amoled 2X piatto (senza bordi curvi) con risoluzione FHD+ 2400 x 1080 pixel;

Supporto alla tecnologia HDR10+;

Formato video 20:9, data la presenza del forellino in alto al centro per la fotocamera anteriore;

Luminosità massima a 1300 nits;

Frequenza di aggiornamento adattiva a 120Hz (range da 48 a 120 Hz);

Protezione Gorilla Glass Victus;

Scanner biometrico sotto il pannello.

Avendo un display diverso anche le dimensioni dei due telefoni cambiano:

il modello S21 ha dimensioni pari a 151.7 x 71.2 x 7.9 mm per 171 grammi di peso;

il modello S21 Plus ha invece dimensioni pari a 161.5 x 75.6 x 7.8 mm per 202 grammi di peso.

La variante S21 normale avrà una scocca nei colori Phantom Violet, Phantom Gray, Phantom White e Phantom Pink.

Invece la variante S21 Plus sarà disponibile in Phantom Gold e Phantom Red oltre che a Phantom Gray, Phantom White e Phantom Violet.

Multimedialità

Entrambi i modelli hanno in comune lo stesso comparto fotografico principale e per i selfie.

La fotocamera anteriore presente nel forellino in alto al centro del display ha infatti utilizza su entrambi gli smartphone un sensore da 10MP, f/2.2, 1.22µm, 80° di campo visivo, Dual Pixel AF.

Nel modulo fotografico principale localizzato in alto a sinistra della scocca posteriore troviamo 3 sensori su tutti e due i telefoni:

Primario: 12 MP, obiettivo grandangolare, f / 1.8, 1 / 1.76 ″, 1.8 µm, OIS, Dual Pixel AF;

Secondario: 12MP, obiettivo ultra grandangolare, f / 2.2, 120 ° FoV, 1 / 2.55 “, 1.4µm, messa a fuoco fissa

Terziario: 64 MP, teleobiettivo, f / 2.0, 1 / 1.76 “, 0,8 µm, PDAF, OIS.

Il teleobbiettivo garantisce uno zoom ibrido fino a 30X, mentre la camera principale permette di registrare video in formato 8K a 24 fps, 4K a 60 fps e in super slow motion a 960 fps (720P).

Sono presenti gli altoparlanti stereo ottimizzati da AKG e c’è il supporto all’audio Dolby Atmos.

Manca invece il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Processore e memoria

Le versioni del Galaxy S21 e S21 Plus destinata al mercato europeo montano il chipset Exynos 2100.

Questo chipset ha un architettura Octa-core:

1x ARM Cortex X1 @ 2.9GHz +;

3x ARM Cortex A78 Cores @ 2.8GHz +

4x ARM Cortex A55 Cores @ 2.2GHz.

Il Cortex X1 è un processore ad altissime prestazioni, i Cortex A78 ad alte prestazioni: questi vengono utilizzati quando lo smartphone deve eseguire processi complicati.

I restanti Cortex A55 sono processi a basso consumo adibiti ai compliti meno complicati durante l’utilizzo del dispositivo.

Come GPU troviamo la nuova Mali-G78 MP14 che promette prestazioni grafiche fino al 40% più elevate rispetto alla generazione precedente.

Al chipset Exynos 2100 vengono affiancati queste varianti di memoria:

8GB di ram LPDDR5 e 128GB di memoria interna con tecnologia UFS 3.1:

8GB di ram LPDDR5 e 256GB di memoria interna UFS 3.1;

Non è previsto lo slot per le microSD.

Batteria

Il Galaxy S21 monta una batteria interna da 4000 mAh, mentre la variante S21 Plus ha una batteria da 4800 mAh.

La ricarica rapida via cavo a 25W permette di ricaricare metà della batteria in circa 30 minuti.

E’ presente poi la ricarica wireless ad una potenza massima di 15W, e una ricarica inversa a 4.5W.

Come da nuove politiche eco-friendly, Samsung non incorporerà il caricabatteria nella confezione di vendita.

In compenso il caricabatteria necessario ha standard più semplici, USB Power Delivery 3.0, quindi il livello di compatibilità è molto elevato.

Connettività

Dopo aver già accennato dello scanner per le impronte digitali e del supporto alle pennine Wacom, il modello S21 Ultra lato connettività ha:

Supporto alla connettività 5G dual sim;

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band;

Bluetooth 5.1;

Chipset NFC (Samsung Pay);

A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO;

Porta USB Type-C 3.2.

UWB (condivisione rapida di file da telefono a telefono, rilevamento della direzione) solo per la versione S21 Plus.

Sistema operativo

Come sistema operativo troviamo nativamente Android 11 con interfaccia personalizzata ONE UI 3.5 che incorpora novità interessanti.

Samsung Galaxy S21 e S21 Plus prezzo e disponibilità in Italia

Entrambi i dispositivi saranno disponibili alla prevendita fino al 28 gennaio 2021; a partire dal 29 gennaio inizieranno le vendite vere e proprie.

Il Galaxy S21 è disponibile nella versione 8GB di ram e 128GB di rom al prezzo di 879 euro, mentre la sua variante con 256GB di rom sale a 929 euro.

Invece il modello S21 Plus da 8+128GB ha un prezzo di listino di 1079 euro, mentre il prezzo sale a 1129 euro per la variante con 256GB di memoria interna.

Chi prenota uno dei due dispositivi entro il 28 gennaio 2021 riceverà in regalo le Galaxy Buds Live e lo SmartTag che hanno un valore commerciale di 204 euro.