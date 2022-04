Galaxy S21 già tempo di nuovi aggiornamenti con le patch di aprile 2022

Gli smartphone della gamma Galaxy S21 stanno iniziando a ricevere il nuovo aggiornamento con le patch di aprile 2022: ecco cosa sappiamo al momento.

Come sta già accadendo da un paio di giorno per la gamma Galaxy S22, anche gli ex top di gamma della serie Galaxy S21 si stanno aggiornando alle nuove patch di aprile 2022.

Samsung conferma ancora una volta di essere il miglior produttore terzo, non Google, nel rilascio costante e veloce delle patch di sicurezza per il sistema operativo Android.

Serie Galaxy S21 ecco subito l’aggiornamento con le nuove patch di aprile 2022: i dettagli

Per gli interessati i Galaxy S21 stanno ricevendo tramite la classica modalità OTA (over the air) il nuovo firmware seriale G99xxXXS4CVCG (le xx cambiano a seconda del modello).

Il firmware in questione è basato sul sistema operativo Android 12 con la nuova e recente interfaccia personalizzata ONE UI 4.1.

Da quello che sappiamo al momento il nuovo firmware apporta le patch di sicurezza rilasciate da Samsung per il mese di aprile 2022.

Sfortunatamente non sappiamo ancora quali siano le correzioni apportate dall’azienda coreana sui dispositivi S22.

Samsung infatti non ha ancora aggiornato il proprio sito web relativo ai bollettini di sicurezza Android.

Sta di fatto, se possedete un Galaxy S21, S21 Plus o S21 Ultra, vi consigliamo di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica di aggiornamento, prima di installare il nuovo software è consigliabile:

effettuare un eventuale backup dei dati più importanti che sono salvati sul telefono;

iniziare a scaricare e poi installare il nuovo firmware solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

Se qualcuno di voi ha già ricevuto l’aggiornamento, segnalateci le eventuali novità che avete notato dopo aver installato il nuovo software.

Fonte: Via